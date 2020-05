Telewizor, dekoder, konsola. Jeden pilot do wszystkiego

Jeśli chcesz obsługiwać kilka oddalonych od siebie urządzeń, zwróć uwagę przede wszystkim na zasięg. W przeciwnym wypadku może się okazać, że nie wszystkie sprzęty będą poprawnie reagować na polecenia. Pamiętaj również, że pilot powinien być odpowiednio wykonany i dobrze dopasowany do kształtu dłoni. Nie może być za szeroki, w przeciwnym wypadku obsługiwanie go jednym palcem może stanowić problem. Dodatkowo wszystkie ważniejsze przyciski powinny wyróżniać się kształtem i kolorem. Dla osób, które lubią seans przy zgaszonym świetle, niczym w prawdziwym kinie, odpowiednie będą piloty z podświetlanymi przyciskami.

Warto sprawdzić, jak wiele urządzeń będzie w stanie obsługiwać pilot. Pamiętaj, żeby myśleć przyszłościowo – nigdy nie wiadomo, czy w najbliższym czasie nie kupisz kolejnego odtwarzacza czy konsoli. W razie potrzeby pilotem może stać się nawet smartfon. Warunkiem jest czujnik podczerwieni lub aktywna sieć wi-fi, do której podpięte będą wszystkie sprzęty. To jednak wiąże się z szybszym rozładowywaniem się telefonu.

Pilot programowany czy uczący się?

Pilot programowany to urządzenie z zestawem kodów, które jest w stanie obsługiwać. Zwykle jest dopasowany do najbardziej popularnych telewizorów i sprzętów RTV na rynku. Przed zakupem lepiej jednak upewnić się, że twój model telewizora czy dekodera będzie obsługiwany. Sprawdzisz to na liście opublikowanej przez producenta. Sprzęt jest gotów do działania praktycznie już po wyciągnięciu z pudełka.