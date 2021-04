WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 2 pilottelewizor Patryk Wieczorek Dzisiaj, 16-04-2021 14:24 Telewizor, dekoder, kino domowe. Jeden pilot do wszystkiego Nowoczesne telewizory wyposażone są w uniwersalne piloty, które doskonale radzą sobie z obsługiwaniem dużej liczby urządzeń na raz. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz szukać osobnego kontrolera za każdym razem gdy chcesz przełączać się między różnymi źródłami obrazu. Jeden pilot sprawdzi się w przypadku wszystkich urządzeń Źródło: pixabay.com Niestety, starsze odpowiedniki wyposażone w standardowe piloty z ubogą bazą kodów mają z tym problem. Dlatego warto zrezygnować z fabrycznego pilota do telewizora i postawić na nieco nowsze rozwiązanie, które umożliwi ci korzystanie z wielu odbiorników w jednym momencie. Modele uniwersalne wyposażono w funkcję rozpoznawania i zapamiętywania poszczególnych domowych sprzętów. Na stronie producentów można znaleźć listy modeli sprzętów, z którymi współpracuje dany pilot. Za pośrednictwem jednego pilota uniwersalnego możesz sterować odbiornikami domowymi, dekoderami, zestawami kina domowego, a nawet konsolami do gier. Nie musisz przebierać w pilotach przy każdym wieczornym seansie. Jak wybrać dobry pilot? Wbrew obiegowej opinii piloty uniwersalne nie mają niższej żywotności niż oryginalne modele, trzeba jednak wybrać sprzęt wykonany z dobrej jakości materiałów, jego cena jest nieco wyższa, ale będzie w stanie posłużyć zdecydowanie dłużej. Warto zrezygnować ze standardowego modelu z pełnowymiarowymi klawiszami na rzecz bardziej poręcznego, mieszczącego się w dłoni pilota, który z łatwością obsłużysz jednym palcem. Najważniejsze przyciski, z których będziesz korzystać najczęściej, powinny wyróżniać się kształtem i kolorem. W ten sposób nie będziesz mieć problemów z obsługą przy słabym świetle. Alternatywą są oczywiście piloty z podświetlanymi klawiszami. Warto sprawdzić, jak wiele urządzeń będzie w stanie obsługiwać pilot. Pamiętaj, żeby myśleć przyszłościowo – nigdy nie wiadomo, czy w najbliższym czasie nie kupisz kolejnego odtwarzacza czy konsoli. W razie potrzeby pilotem może stać się nawet smartfon. Warunkiem jest czujnik podczerwieni lub aktywna sieć Wi-Fi, do której podpięte będą wszystkie sprzęty. To jednak wiąże się z szybszym rozładowywaniem się telefonu. Pilot programowany czy uczący się? Pilot programowany to urządzenie z zestawem kodów, które jest w stanie obsługiwać. Zwykle jest dopasowany do najbardziej popularnych telewizorów i sprzętów RTV na rynku. Przed zakupem lepiej jednak upewnić się, że twój model telewizora czy dekodera będzie obsługiwany. Sprawdzisz to na liście opublikowanej przez producenta. Sprzęt jest gotów do działania praktycznie już po wyciągnięciu z pudełka. Piloty uczące się również mają na wyposażeniu bazę kodów, ale dodatkowo wyposażono je także w zdolność zapamiętywania nowych danych, co czyni z nich bardziej uniwersalne modele. Bez problemu dopasujesz je do posiadanego przez siebie sprzętu i dodatkowo możesz mieć pewność, że przy zakupie innego urządzenia będziesz mógł dostroić do niego starego pilota. Dodatkowo możesz mieć pewność, że tego typu sprzęt da się łatwo zaprogramować, by obsługiwał wszystkie niezbędne funkcje sprzętu.