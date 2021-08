WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Materiał Partnera WP Pilot Redakcja WP Pilot Dzisiaj, 05-08-2021 13:19 Telewizja na umowę to przeżytek - teraz królują telewizje internetowe! Niezależnie od naszych wymagań co do rozrywki na ekranie, chyba każdy z nas przyzna, że wiązanie się umową na co najmniej rok, przysparza o wiele więcej nerwów niż korzyści. Nasza rodzima platforma wychodzi naprzeciw bieżącym potrzebom technologicznym - poznajmy WP Pilota. Telewizja internetowa WP Pilot – jak to działa? WP Pilot to usługa, która pozwala nam oglądać kanały telewizyjne w czasie rzeczywistym – dzięki niej obejrzałem mój ulubiony serial wracając autobusem z pracy! Dla mnie dużym plusem jest to, że usługę można przerwać w dowolnym momencie – nie ma okresu karencji. A jeśli chcesz przetestować czy to rozwiązanie sprawdzi się u ciebie to możesz skorzystać z darmowego miesiąca próbnego. Najlepsze jest jednak to, że WP Pilot działa zarówno na telewizorze, telefonie czy tablecie, dlatego nie ograniczają Cię już urządzenia i okablowanie. Jedyne czego potrzebujesz to dostęp do internetu, ale obecnie nie jest to chyba największy problem. Czego potrzebuje do oglądania WP Pilota na telewizorze? Jeżeli jednak Twój telewizor nie obsługuje Google Play to rozwiązaniem w tym przypadku będzie dokupienie przystawki, co sam także zrobiłem. Dobrym wyborem jest np. marka Xiaomi, która już od dłuższego czasu podbija polski rynek. Dla tych, którzy nie wiedzą – Xiaomi to zaufana firma, która za naprawdę przyzwoitą cenę oferuje wysoką jakość. Warto wypróbować! U mnie połączenie Xiaomi i WP Pilot sprawdziło się idealnie. Xiaomi Mi TV Stick – małe urządzenie ze świetnymi parametrami Dobrym wyborem będzie Xiaomi Mi TV Stick - jest to odtwarzacz multimedialny wielkości pendrive’a, który dzięki swojemu kompaktowemu rozmiarowi możemy zabrać w każdą podróż czy na wyjazd. MI Stick Wyposażony jest w wysokowydajny 4-rdzeniowy procesor Amlogic S905 Y2 Cortex A53 oraz znaczną ilość pamięci RAM i pamięci wewnętrznej. Dzięki nowoczesnym możliwościom technicznym dekoder może transmitować wideo w wysokiej rozdzielczości bez zniekształceń i opóźnień, które psują komfort oglądania meczy, koncertów czy zwykłych seriali. Xiaomi Mi TV Stick działa na protokole 802.11a / b / g / n / ac i wykorzystuje dwuzakresową antenę, która zapewnia szybką transmisję danych na duże odległości oraz mocny i stabilny sygnał. Bluetooth 4.2 umożliwia podłączenie bezprzewodowych słuchawek, przenośnych głośników i innych urządzeń do odtwarzacza. Wersja 4.2 ma niskie zapotrzebowanie na energię, niezawodne i stabilne połączenie. Odtwarzacz multimedialny Xiaomi Mi Box S dla żądnych najlepszej jakości Jeżeli możemy zainwestować trochę wyższą kwotę w nasz sprzęt to najlepszym rozwiązaniem będzie odtwarzacz multimedialny Xiaomi Mi Box S. Zawiera wszystkie funkcje Xiaomi Mi TV Stick, czyli obsługa sklepu Google Play, możliwość udostępniania naszych plików, zdjęć, muzyki, wideo bezpośrednio na telewizor. W zanadrzu jeszcze kilka funkcji, które sprawiają, że jest to sprzęt uniwersalny, odpowiadający w pełni na potrzeby użytkowników. MI Box Z pewnością jego największą zaletą jest obsługa funkcji głosowych w języku polskim. Będzie to duże udogodnienie dla osób, które nie przepadają za używaniem klawiatury pilota – ja do nich należę. Aby włączyć funkcję wystarczy nacisnąć przycisk mikrofonu na pilocie. Mi Box S obsługuje połączenia Wi-Fi, Bluetooth i USB, zapewniając bardzo szybki transfer danych. Dzięki Wi-Fi można oglądać strumieniowe filmy w rozdzielczości 4K bez zbędnego okablowania. Możliwe jest podłączenie kontrolerów gier, słuchawek, głośników i innych urządzeń obsługujących Bluetooth 4.2. Istnieje możliwość zintegrowania dekodera z systemem inteligentnego domu – w tym miejscu muszę przyznać, że to sprawiło mi największą frajdę, szczerze polecam takie rozwiązania. Wadą Mi Box S może być jedynie rozmiar i fakt, że trzeba go łączyć z telewizorem za pomocą kabla HDMI. W tym wypadku przewagę ma zdecydowanie Xiaomi Mi TV Stick, który łączy się bezpośrednio z telewizorem. Świetny telewizor z wieloma funkcjami - LED CHiQ U65H7s 65 4K UHD Jeżeli wahasz się nad wymianą starego telewizora, który nie posiada systemu Android to lepiej od przystawek może sprawdzić się telewizor LED CHiQ U65H7s 65 4K UHD. Oferuje on wszystkie funkcje wymienionych urządzeń Xiaomi – czasem warto zdecydować się na jedno urządzenie, które oferuje wszystkie potrzebne funkcje. TV CHiQ – co to za firma? CHiQ to kolejna chińska firma, która wkracza na nasz rodzimy rynek oferując urządzenia dla inteligentnego domu w naprawdę niskiej cenie. Telewizor LED CHiQ U65H7s 65 4K UHD obsługuje komendy głosowe w języku polskim, a za pomocą Bluetooth możesz przesyłać filmiki czy zdjęcia bezpośrednio na telewizor – to szczególnie dobra opcja, jeśli tak jak ja, na spotkaniu ze znajomymi chcesz pochwalić się fotkami z wakacji. Posiada czterordzeniowy, 64-bitowy procesor A55. Telewizor zapewnia wyjątkową wydajność i może z łatwością dekodować strumienie wideo kodowane w różnych formatach. 8 GB pamięci pozwala na zainstalowanie zarówno gier, jak i innych aplikacji z Google Play. Najwyższa rozdzielczość 4K oraz brak ramek, czyli technologia frameless, powoduje, że ulubione seriale nabierają nowych kolorów i jakości - dosłownie! Świetnie da sobie rade przy grach, dając naprawdę realistyczne wrażenia, dzięki czemu nawet Fifa będzie wizualnie zachwycać, nie mówiąc już o Cyberpunku czy Resident Evil (który na tym telewizorze naprawdę może wystraszyć). 