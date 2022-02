Nie w każdym domu znajduje się nowoczesny telewizor z wbudowanym odgórnie systemem, który działa jako odbiornik telewizji cyfrowej naziemnej. Takie funkcje mają wyłącznie telewizory, które produkowane są dopiero od kilku lat, a przecież nie wszyscy zmieniają sprzęt co kilka lat. Niektórzy z nas posiadają telewizory sprzed pięciu lat, a nawet jeszcze starsze. Mogą one więc nie posiadać wbudowanego tunera, który pozwoli na odbiór telewizji naziemnej.

Telewizja naziemna - czyli jaka?

Od kilku lat w naszych domach towarzyszy nam telewizja naziemna. Do tej pory była to technologia dostępna praktycznie dla każdego obywatela, ponieważ nikt nie oczekiwał, że użytkownicy będą podpisywać umowy z operatorem, by płacić później abonament za to, co jest dostępne praktycznie za darmo, od ręki. Obecnie nowoczesna technologia pozwala na odbiór cyfrowej telewizji naziemnej. Jednak do tego niezbędna jest specjalna antena oraz dekoder do telewizora. Dekodery telewizji naziemnej mogą być różne i to ich dodatkowe funkcje wpływają na to, jak odbierane będą poszczególne kanały telewizji.

Nowy standard DVB-T2 - co ulegnie zmianie?

Od dłuższego czasu słyszymy, ze zmieni się standard oferowanej naziemnej telewizji cyfrowej. Ta wyjątkowa zmiana podyktowana jest chęcią podarowania odbiorcom efektywnej częstotliwości również dla telefonii komórkowych. Wiadomo bowiem, że sieci komórkowe zaczynają powoli przechodzić na standard 5G. Z tego wynika, że zmiana częstotliwości z wyższej na niższą wymusza zmianę standardu nadawania, jeśli chcemy zachować efektywność przekazu. Zmiana ta dla osób codziennie oglądających telewizję ma jedynie pozytywny efekt. Od początku marca, aż do czerwca nasz kraj zostanie objęty całkowicie nowym standardem DVB-T2. Pozwala on na oglądanie wszystkich kanałów w telewizji w rewelacyjnej jakości, jaką jest 4K, a nawet 8K UHD.

Które telewizory obsługują DVB-T2?

Mnóstwo osób, które usłyszało o zmianie standardu, przestraszyło się, że konieczna będzie wymiana telewizorów, które zakupili dosłownie kilka miesięcy czy parę lat temu. Na szczęście zmiana ta nie dotyka wszystkich jak leci. Wiele telewizorów, głównie tych nowszych, może pochwalić się tym, że posiadają wbudowany tuner DVB. Jednak jak sprawdzić, czy konkretne modele telewizorów faktycznie posiadają tunery DVB i będą umożliwiać odbiór programów w lepszej jakości, odbiór obrazu oraz przeglądanie elektronicznego programu telewizyjnego. Pierwszym krokiem by sprawdzić, czy nowy telewizor posiada tuner DVB-T jest sprawdzenie instrukcji. Druga metoda to uruchomienie automatycznego strojenia kanałów telewizyjnych. Może to zająć kilka chwil, jednak po zakończeniu tej czynności, odbiornik powinien natknąć się na nowy kanał DVB-T2.

Informacją, która wesprze wielu odbiorców jest ta, że większość urządzeń, która została wyprodukowana po 2018 roku posiada w standardzie tunery DVB-T.

Dekodery DVB T2 - czym jest i jak działa?

Decydując się na dekoder DVB, z pewnością niejedno z nas zastanawia się, na czym polega jego działanie. Otóż tuner DVB-T 2 pozwala na odbiór sygnału naziemnego. Daje więc tym samym dostęp do takiego dobrodziejstwa, jakim jest naziemna telewizja cyfrowa. Tunery DVB-T za zadanie mają dekodowanie sygnałów, które pozwalają na odbiór programów. Ten sprzęt uruchamia się w prosty sposób, wystarczy podłączyć to zasilania, by rozpoczął swoją pracę. Jeśli zakupisz taki dekoder dla swojego telewizora, na pewno nie będziesz potrzebować pomocy fachowca, który Ci to uruchomi. Jeśli masz starszej generacji telewizor i chcesz oglądać na nim kanały z telewizji naziemnej, wcale nie musisz kupować nowoczesnego urządzenia - wystarczy postawić na dekoder, który znajdziesz na stronie https://www.euro.com.pl/tunery-dvb-t,zgodnosc-ze-standardami!dvb-t2.bhtml.

Dekoder DVB - urządzenie nie tylko dla telewizora

Tak naprawdę dekodery tego rodzaju to sprzęt nie tylko do telewizora. Można go wykorzystać również w przypadku innych sprzętów, takich jak laptop czy komputer stacjonarny. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ze swojego komputera do pracy zrobić także odtwarzacz multimediów dobrej jakości. W takiej sytuacji najlepiej sprawdzą się dekodery podpinane do urządzeń poprzez port USB. Standardem oczywiście jest USB 2.0, jednak nie oznacza to, ze w sklepach nie znajdziesz również takich dekoderów podpinanych do USB 3.0.

Tuner TV naziemnej - jaki wybrać?

Niezależnie od tego, jaki dekoder kupisz, możesz mieć pewność, że będzie pasował do każdego urządzenia, bez względu na markę. Jeśli chcesz, by dekodery DVB-T2 sprawdzały się zawsze i wszędzie, wybierz takie, które posiadają sporo nowych, ciekawych funkcji dodatkowych. W sytuacji, kiedy nie masz zbyt dużo funduszy na dodatkowy sprzęt, możesz wybrać standardowy dekoder. Warto jednak zwrócić uwagę, by posiadał takie funkcje, jak nagrywanie, przewijanie i zatrzymywanie programów, odbiór dźwięku przestrzennego oraz odtwarzanie zdjęci, filmów czy muzyki. W ten sposób stworzyć całkowicie innowacyjne, fantastyczne jakościowo kino domowe we własnym domu!