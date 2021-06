Telewizja bez kucia ścian. Dla kogo antena pokojowa?

Anteny pokojowe podłączymy do zasilania sieciowego albo bezpośrednio do telewizora za pomocą łącza USB. Są w przypadku większości modeli zgrabne i małe, a ich wzornictwo dość neutralne, dlatego mogą stać w dowolnym miejscu. W przeciwieństwie do tradycyjnych anten, tych nie montuje się na stałe. Gadżet jest w pełni przenośny i może być używane w dowolnym miejscu. Niektóre z anten tzw. pokojowych nadają się także do użytku zewnętrznego.