Teleskop dla początkujących. Tańszy, niż myślisz Obserwacja rozgwieżdżonego nieba to angażujące i przyjemne hobby nie tylko dla profesjonalistów. To również dobra okazja, by rozbudzić zainteresowania młodszych domowników. Wyczekiwanie na odpowiednie warunki i mozolne ustawianie sprzętu rekompensuje fascynujące doświadczenie, jakim jest obserwacja ciał niebieskich niewidocznych gołym okiem. To doskonałe hobby nie tylko dla najmłodszych Jeśli uwielbiasz patrzeć w gwiazdy, teraz masz do tego najlepszą okazję. Początkujący astronom doceni dobrej jakości teleskop, a nawet lornetkę o sporym powiększeniu, dzięki której możesz zobaczyć niesamowite widoki na nocnym niebie. Na początek lornetka Aby zacząć swoją przygodę z astronomią, nie musisz od razu kupować drogiego teleskopu. Z powodzeniem możesz zadowolić się dobrej jakości lornetką o odpowiednim powiększeniu. Jej koszt jest o wiele niższy, a niedostatki powiększenia i wyostrzenia obrazu nadrabia przede wszystkim dużą mobilnością. Wybierając się na wieczorne obserwacje, nie trzeba brać ze sobą całego stelaża i mnóstwa komponentów. Wystarczy dobrej jakości lornetka. Oczywiście jeśli wybierzesz model z dużym powiększeniem, lepiej zaopatrzyć się w niewielki, poręczny statyw. Nawet minimalne ruchy ręką mogą utrudnić obserwację. Przy wyborze sprzętu trzeba kierować nie tylko powiększeniem, ale i wielkością obiektywu. Parametry te opisuje się skrótowo np. 7 x 50. Oznacza to, że sprzęt oferuje siedmiokrotne powiększenie przy średnicy obiektywu 50 mm. Wielkość obiektywu ma bardzo duże znaczenie przy obserwacji odległych obiektów, gdyż soczewki zbierają więcej światła, a to rzutuje na wyrazistości obrazu. Wybierając lornetkę trzeba zwrócić również uwagę na szkła. Powinny być okryte warstwą zapobiegającą odblaskom, a jednocześnie oferować jak najlepsze odwzorowanie kolorów. Najlepiej przetestować ją w jasnej scenerii, kierując szkła na bezchmurne niebo lub białą ścianę. Jeśli obraz będzie nienaturalnie przyciemniony, obserwacja nocna będzie znacznie utrudniona. Krok drugi – solidny teleskop Przy wyborze profesjonalnego sprzętu zastanów się nad tym, w jakich warunkach planujesz prowadzić obserwacje. Lunety i teleskopy zwierciadlane sprawdzą się w różnych warunkach. Luneta, zwana refraktorem, zbudowana jest z obiektywu i okularu i charakteryzuje się dobrym kontrastem. Dzięki temu możliwe jest obserwowanie zarówno planet, jak i ciemnej przestrzeni międzygwiezdnej. Bardzo dobrze sprawdzi się szczególnie podczas obserwacji miejskiej, która jest miejscem o mocnym zanieczyszczeniu światłem. Lunety mają zwartą konstrukcję, która zapobiega dostawaniu się do środka kurzu, a dodatkowo jest o wiele lżejsza niż teleskop zwierciadlany. Jej cena jest również o wiele wyższa niż w przypadku drugiego typu teleskopów. Wspomniane już teleskopy zwierciadlane, zwane również reflektorami są tańszą alternatywą dla klasycznej lunety. We wnętrzu "tuby" znajdziesz zwierciadło wklęsłe i lustro ustawione pod kątem. Taka stabilna budowa pozwala na zamontowanie cięższego zwierciadła, które ma znacznie większą średnicę niż luneta. W związku z tym reflektory osiągają znacznie większe rozmiary. Wybór teleskopu zwierciadlanego ma jednak również swoje wady. Nadaje się do obserwacji jedynie w miejscach jak najmniej zanieczyszczonych światłem. Niedrogi teleskop to sprzęt, który z powodzeniem wystarczy początkującym astronomom obserwować kratery na Księżycu, ale także znacznie bardziej oddalonych obiektów takich jak Jowisz, Wenus czy nawet Saturn. Wprawny obserwator znajdzie mnóstwo innych okazji do oglądania ciał niebieskich.