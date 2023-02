Systemy telematyczne chronią przewoźników przed postępującymi podwyżkami cen paliwa oraz innych opłat występujących w transporcie, a jednocześnie sprawdzają się do kontrolowania zasobów całej floty. Telematyka kojarzy się większości kierowców z monitoringiem pojazdów GPS, ale to zaledwie jedna z kluczowych funkcji. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych systemów do zarządzania flotą pojazdów – Webfleet od Webfleet Solutions oferuje wiele dodatkowych funkcji, dzięki którym poprawisz wydajność swojego biznesu.

Analiza wskaźników wydajności

System telematyczny Webfleet umożliwia zbieranie oraz kontrolowanie najważniejszych wskaźników decydujących o konkurencyjności na rynku transportowym. System pozyskuje w czasie rzeczywistym informacje o paliwie, stylu jazdy, ogumieniu. Gotowe raporty wystarczy wygenerować z poziomu oprogramowania. Porównywanie danych historycznych z aktualnymi to szansa na wypracowanie zupełnie nowej jakości obsługi zamówień transportowych.

Lepsze zarządzanie zleceniami

Bardzo ciekawa funkcja to szybsze przekazywanie zamówień kierowcom znajdującym się najbliżej miejsca realizacji zlecenia. System telematyczny ułatwia wykrywanie kierowców, którzy nie przekroczyli jeszcze limitów czasu pracy i mogą otrzymać zamówienie do realizacji. To szczególnie istotna funkcja dla kurierów oraz przedstawicieli handlowych. Wiele systemów podczas przydzielana zadań sugeruje przy okazji najkrótszą trasę dojazdu.

Poprawa stylu jazdy

System telematyczny pomaga realnie w wypracowaniu ekologicznego stylu jazdy. To właściwie niezbędna funkcja dla firm transportowych podążających za nową polityką klimatyczną. Obniżenie emisji dwutlenku węgla na poziomie całej floty to zwyczajnie większa konkurencyjność w transporcie międzynarodowym. Niestety normy stają się z roku na rok coraz bardziej rygorystyczne, więc bez automatyzacji i systemu telematycznego trudno sobie poradzić z dostosowaniem się do nowych regulacji.

Identyfikacja kierowcy do prawidłowych rozliczeń

System telematyczny ułatwia obsługę tachografów cyfrowych i umożliwia współpracę z wieloma rozproszonymi podwykonawcami. Jeżeli kierowca znajdzie się w trudniejszej sytuacji wystarczy wysłać mu wiadomość lub połączyć się bezpośrednio, żeby udzielić konkretnych wskazówek. Automatyzacja rozliczeń właściwie eliminuję potrzebę utrzymywania dużego działu administracyjnego.

Zwiększaj potencjał swojego biznesu!

Monitoring pojazdów GPS stanowi fundament funkcjonowania systemów telematycznych, ale dzisiaj to nie wystarczy. Firmy transportowe oczekują od dostawców takich technologii wielu funkcji wspierających działalność operacyjną. Identyfikacja kierowcy, nauka ekologicznego stylu jazdy, analiza wskaźników wydajności, kierowanie zamówień do dostępnych kierowców, powiązanie systemu telematycznego z innym oprogramowaniem biznesowym to tylko niektóre z najważniejszych możliwości systemu Webfleet, które ułatwią Ci zarządzanie firmową flotą pojazdów.