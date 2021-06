Technologie w służbie zdrowia mężczyzn

Częsty problem podczas diet to brak motywacji, dlatego tutaj możemy sięgnąć po aplikację My Diet Coach – Weight Loss. To dobra opcja dla zapominalskich i tych, którzy potrzebują poklepania po plecach. Zwraca uwagę ciekawą, zabawną szatą graficzna. Aplikacja umożliwia ustawienie przypomnień dotyczących zarówno zachowań żywieniowych (np. jedz wolno, pij wodę), jak i tych związanych z motywacją do odchudzania (porady, cytaty).