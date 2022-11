Technologia na własnych zasadach? Jest praca, w której to możliwe!

Fryzjer, masażysta, czy wybór dań z każdej kuchni świata… Firmy z branży IT szukają najróżniejszych sposobów, aby przyciągnąć najlepszych pracowników. Jednak mimo owocowych poniedziałków, czy słodkich piątków, wielu specjalistów szuka czegoś więcej niż zestawu benefitów. Liczy się możliwość pracy na własnych zasadach. Swobodne wybieranie projektów, technologii i frameworków. Ograniczenie formalności do minimum i skupienie sią wyłącznie na pracy. Takie warunki oferuje Avenga!

To nie jest futurystyczna wizja miejsca pracy w branży IT. To się dzieje tu i teraz! W Avenga masz możliwość pracy przy wyjątkowych projektach. Sam wybierasz, czy działasz dla lokalnych firm, czy dużych, międzynarodowych korporacji oraz z jakiego miejsca pracujesz. Moglibyśmy w realu organizować wycieczki po naszych biurach w Polsce i za granicą. Jednak nie jest to konieczne, ponieważ wielu naszych specjalistów pracuje zdalnie, dlatego poprosiliśmy ich, aby opowiedzieli o pracy z perspektywy swojego stanowiska, sytuacji życiowej i zawodowego doświadczenia. Poznajcie ich opinie.

Co łączy gry i pracę?

Jesteś osobą o wielu specjalizacjach? Lubisz kontakt z ludźmi, a jednocześnie świetnie się sprawdzasz w projektach wymagających precyzji i uważności? Poznaj Michała - Project Success Managera, Security Experta w Avenga.

"W pracy pomagają mi… gry on-line. Dzięki nim nauczyłem się myśleć strategicznie, a porażki przekuwać w sukces. Zrozumiałem też, jak ważna jest komunikacja w zespole. Na co dzień wspieram pracowników w poszerzaniu ich kompetencji i razem rozwiązujemy nie tylko projektowe trudności. Swoje doświadczenie w obszarze Cyber Security wykorzystuję w budowaniu bezpiecznej organizacji. Mówią, że jestem dobrym duchem firmy i muszę przyznać, że tak się właśnie czuję". Dodaje z uśmiechem.

Jeśli zmiana, to zawsze na plus

Jeśli czujesz, że wypalasz się w bieżącej pracy lub po prostu znużył Cię projekt, który trwał w nieskończoność. To w Avenga zawsze możesz porozmawiać z przełożonym i zmienić projekt, branżę, technologię lub klienta, dla którego pracujesz. Co więcej, taka prośba traktowana jest jak zgłoszenie chęci rozwoju i w żadnym stopniu nie stawia pracownika w złym świetle.

"Bazy danych to mój drugi świat. Zajmuję się analizą i transformacją danych oraz ich prezentacją. Doceniam to, że mogę korzystać z nowych technologii i pracować dla klientów z różnorodnych branż. Tu, przejście na nowego klienta nie jest postrzegane jako problem, ale jako szansa na rozwój. A ja lubię się rozwijać, dlatego pracowałam już dla bankowości, farmacji i telekomów. Czuję tu wsparcie przełożonych, a to dla mnie niezwykle istotne". Stwierdza Cecylia, BI Consultant w Avenga.

Najnowsze technologie zawsze pod ręką

A może szukasz miejsca, w którym będziesz pracował z nowymi technologiami? Chcesz wymieniać się wiedzą z najlepszymi specjalistami z całego świata? Myślisz o rozwoju relacji z podobnymi sobie ekspertami? Avenga stwarza takie możliwości. Poznajdzie doświadczenia Dawida - Senior Software Engineer for Biotech w Avenga.

"Pracuję nad oprogramowaniem, którego celem jest zwiększanie szansy na wynalezienie spersonalizowanych, innowacyjnych leków nowej generacji. Niekończąca się nauka wciąż sprawia mi wielką frajdę. Tu, na co dzień poznaję genetykę, łańcuchy DNA, linie komórkowe, czy budowę białka. Aktywnie działam w ramach zielonogórskiego Java User Group, organizuję też Dni Innowacji w szkołach i przedszkolach".

Entuzjazm, który nigdy nie gaśnie

Jeśli do pracy podchodzisz z pasją, to w Avenga zrobimy wszystko, żeby ją w Tobie rozwijać. Tutaj swoje obowiązki bez trudu dostosujesz do zainteresowań. Tak jak Patrycja - Agile Coach w Avenga.

"Jestem pasjonatką samoorganizacji i rozwoju osobistego. Wspieram pracę zespołu z San Francisco, który tworzy oprogramowanie analizujące cykl życia molekuł. Jestem też liderką Centrum Kompetencyjnego. Współtworzę bloga Agile Hunters. Bo Avenga to przestrzeń, którą tworzę na swoich zasadach i czerpię z tego ogromną satysfakcję". Dodaje z uśmiechem.

Wsparcie w pracy i po pracy

Avenga troszczy się o swoich pracowników także po pracy. Wspiera ich pasje - również finansowo, pomaga w realizacji marzeń i sportowych wyzwań. Nie ważne, czy programujesz, prowadzisz projekt, czy, tak jak Sławek jesteś System Administratorem. Avenga pomaga rozwijać się nie tylko na polu zawodowym.

"Nasza infrastruktura musi być niezawodna, reagować na potrzeby klientów i pracowników. Jednym słowem - musi działać! I to jest właśnie moje zadanie, którym zajmuję się od 10 lat. Cenię sobie to, że firma słucha moich rekomendacji i słusznie inwestuje w najnowocześniejsze, chmurowe rozwiązania. Nie boi się też inwestować w pracowników. To dzięki niej stworzyłem Avenga Bike Team łączący pasjonatów kolarstwa górskiego i szosowego". Dodaje Sławek.

Na IT nigdy nie jest za późno

Nawet jeśli Twoja zawodowa kariera zaczęła się w innym miejscu lub chcesz sprawdzić się na innym polu, to zawsze masz taką możliwość. Twój wiek? To nie problem. Na dobre zmiany nigdy nie jest za późno. W Avenga mamy na to dowody, a dokładniej rzecz biorąc Wojtka - Test Managera.

"Mówią, że jestem idealnym dowodem na to, że przekwalifikowanie po 30. roku życia może zakończyć się sukcesem. Ja wiem jedno, jeśli bardzo chcesz, to możesz… z kierowniczego stanowiska w branży handlowej przejść do działu testów w firmie IT, nie posiadając wcześniej żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. Moje pierwsze kroki w IT postawiłem uczestnicząc w programie Akademia Testera, od tego wszystko się zaczęło. Pokonywałem kolejne szczeble w testingu i szybko awansowałem. Obecnie, jako Team Manager w dziale testów, zarządzam pracą prawie 100 osób".

