Te sprzęty ułatwią sprzątanie

Myjka do okien – oszczędność czasu i pracy

Mycie okien to czasochłonne i męczące zajęcie – a dodatkowo frustrujące mogą być sytuacje, gdy zacieki i smugi ujawniają się dopiero, kiedy na szybę padną promienie słońca. Z myjką Karcher WV 2 Premium Black Edition 1.633-426.0 z myciem okien, luster lub kafelków uporamy się nawet 3 razy szybciej niż zwykle. Urządzenie po jednym naładowaniu działa do 35 min, co przekłada się na wydajność do 105 metrów kwadratowych. Możemy zapomnieć o kapiącej czy rozlewanej wodzie - myjka podczas pracy gromadzi brudną wodę w specjalnym zbiorniku, który możemy łatwo opróżnić bez kontaktu z zanieczyszczeniami; zachowanie higieny podczas prac porządkowych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Do zestawu, oprócz dwóch ssawek o różnej szerokości, dołączony jest także specjalny spryskiwacz zakończony padem. Przydaje się on we wstępnej fazie mycia okien – dzięki niemu namoczymy powierzchni i pozbędziemy się nagromadzonych na mytych powierzchniach zaschniętych zabrudzeń.