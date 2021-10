Te reklamy są najczęściej wykorzystywane w internecie przez firmy. Wiesz, jak działają?

Jeszcze kilka lat temu zakup mediów był procesem bezpośrednim i obie strony wiedziały, co i za ile jest kupowane. Następnie jednak korzyści oferowane przez platformy technologiczne (DSP, SSP, DMP itp.) - czyli precyzyjniejsze targetowanie, większa efektywność czy analityka w czasie rzeczywistym - wprowadziły automatykę do mainstreamu. Początkowo w ten sposób sprzedawano głównie inventory nie najwyższych lotów, ale powierzchnia premium szybko dołączyła do tej gry. Platformy technologiczne zapewniły reklamodawcom i wydawcom łatwiejszy i bardziej zoptymalizowany sposób kupowania i sprzedawania mediów, ale jednocześnie stały się pośrednikami utrudniając identyfikację rzeczywistych kosztów.