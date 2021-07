Te dźwięki słyszy tylko młodzież. Sposób na spokojne wieczory

System komar generuje dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości. Jest on słyszalny wyłącznie przez osoby młode, do 25. roku życia, z nielicznymi wyjątkami. Wynika to z tego, że z wiekiem zmienia się nasz zakres słyszenia. "Komar" jest dość głośny - mówimy tu o dźwięku o natężeniu około 108 decybeli, czyli hałasie podobnym do tego, który generuje piła łańcuchowa czy kosiarka.