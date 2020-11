Te aplikacje mają najwięcej twoich danych. Pierwsze miejsce nie jest zaskoczeniem

Firmy działające w internecie chętnie zbierają prywatne dane o swoich użytkownikach. Dla większości z nas nie jest to nawet zaskoczeniem, a niewygodną rzeczywistością, do której się przyzwyczailiśmy. Choć każdy z nas zgadza się na przetwarzanie prywatnych danych (klikając "zgadzam się" w regulaminy bez ich czytania), to prawdopodobnie większość nie wie, ile faktycznie danych zbierają firmy.