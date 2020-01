WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Wiadomości + 2 qledtcl oprac. Arkadiusz Stando 5 min. temu TCL wprowadza nowe telewizory QLED do swojej oferty. Rozdzielczość nawet 8K TCL Electronics, jeden z wiodących globalnych graczy branży TV i czołowy producent elektroniki użytkowej, zaprezentował na Targach CES 2020 nowe odbiorniki telewizyjne QLED ze swoich flagowych serii X oraz C. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (TCL) Telewizor serii X91 to najnowszy model QLED z flagowej serii X, zapewniający użytkownikom doświadczenie rozrywki z najwyższej półki, przy wsparciu przełomowych technologii wyświetlania. W Europie dostępny będzie w wersji 75-calowej.

To odbiornik QLED o rozdzielczości 8K, z technologią wyświetlania Quantum Dot i obrazowania Dolby Vision. W telewizorach serii X91 zastosowano technologię miejscowego przyciemniania, zapewniającą precyzyjne sterowanie podświetleniem, wzmocniony kontrast oraz wyjątkowo żywą kolorystykę. Model serii X91 posiada certyfikat IMAX Enhanced potwierdzający, że odbiornik posiada najwyższej jakości parametry kina domowego gwarantujące klientom nowy poziom doświadczeń obrazu i dźwięku. Seria X91 posiada także wiodące w branży nagłośnienie, w tym systemy Onkyo i Dolby Atmos, które zapewniają niezwykłe doświadczenia słuchowe. Odtwarzany dźwięk wypełnia pomieszczenie i otacza słuchacza z zapierającym dech w piersi realizmem. Ponadto model serii X91 wyposażono we wbudowaną wysuwaną kamerę, która po aktywowaniu będzie się automatycznie wysuwać lub chować. Najważniejsze parametry telewizorów TCL X915: Rozdzielczość 8K

Skalowanie obrazu 8K

Technologia wyświetlania Quantum Dot

Technologia lokalnego przyciemniania (Local Dimming)

Technologie Dolby Vision i Dolby Atmos

Certyfikat IMAX Enhanced®

System nagłośnienia Onkyo

Platforma TCL AI-IN

Funkcja zdalnego sterowania głosem

Najnowsza wersja systemu operacyjnego Android

Model z pełnym ekranem Model serii X91 będzie dostępny w Europie i w Australii od drugiego kwartału 2020 roku, a w późniejszym czasie również w innych krajach i regionach. Telewizory TCL QLED serii C81 i C71 Modele serii C81 i C71 wyposażone są w wiodącą na świecie technologię wyświetlania Quantum Dot, zapewniającą klientom zoptymalizowane parametry obrazu. TCL Podziel się Wsparte technologią Dolby Vision telewizory serii C81 i C71 wyświetlają obrazy w 4K HDR, zapewniając niesamowitą jasność, szczegółowość, kontrast i odwzorowanie kolorów. Wyposażono je również w Dolby Atmos®, technologię, która zapewnia bogaty, głęboki i precyzyjny dźwięk. Modele serii C81 oraz C71 posiadają ponadto inteligentne funkcje działające w ramach platformy TCL AI-IN – ekosystemu sztucznej inteligencji firmy, a także najnowszą wersję systemu operacyjnego Android. Są również wyposażone w funkcję zdalnego sterowania głosem. Najważniejsze parametry modeli C81 i C71 Seria C81: Technologia wyświetlania Quantum Dot

Technologie Dolby Vision i Dolby Atmos

HDR 10+

Natywna technologia płynności obrazu Motion clarity - 100Hz (modele 75- i 65-calowe)

System nagłośnienia Onkyo

Platforma TCL AI-IN

Funkcja zdalnego sterowania głosem

Najnowsza wersja systemu operacyjnego Android

Model z pełnym ekranem Seria C71: Technologię wyświetlania Quantum Dot

Technologie Dolby Vision i Dolby Atmos

HDR 10+

Platforma TCL AI-IN

Funkcja zdalnego sterowania głosem

Najnowsza wersja systemu operacyjnego Android

Model z pełnym ekranem Modele QLED serii C81 i C71 najpierw wprowadzone zostaną w Europie - w drugim kwartale 2020 roku, a następnie w innych krajach i regionach. Telewizory serii C81 dostępne będą w wersjach 75-, 65- oraz 55-całowej, a odbiorniki serii C71 w wersjach 65-, 55- oraz 50-calowej. Firma TCL przejęła dziś również wiodącą rolę w dziedzinie globalnych innowacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań wyświetlania, prezentując Vidrian Mini-LED - technologię kolejnej generacji wraz z pierwszym na świecie rozwiązaniem Mini-LED na szklanym podłożu (Zob. pełen komunikat prasowy o Vidrian Mini-LED).