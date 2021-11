WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 1 smartfon Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 10-11-2021 12:35 Tanie smartfony z 5G - ultra szybki internet mobilny w zasięgu ręki i portfela Rozwój sieci 5G nabrał rozpędu i jest to pociąg nie do zatrzymania. Bilet na niego wcale nie musi być drogi. Im szybciej wsiądziecie na pokład, tym bardziej będziecie mogli cieszyć się z szybkiego przesyłu danych oraz jeszcze lepszej jakości rozmów głosowych i wideo. Prezentujemy trzy najtańsze i funkcjonalne smartfony z obsługą 5G. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Najlepsze smartfony z 5G, które nie nadwyrężą portfela Źródło: Shutterstock Sieć 5G to w dużym uproszczeniu nowy standard sieci komórkowej. Wykorzystuje on fale radiowe o wysokich częstotliwościach. Umożliwia również obsługę większej liczby użytkowników, jest także szybszy od 4G/LTE, ma mniejsze opóźnienia i większą stabilność. Ważna jest również kwestia zużycia energii, które według zapewnień może być niższe nawet stukrotnie. Nadajniki 5G mają jednak mniejszy zasięg, a więc potrzeba ich więcej niż w przypadku chociażby 4G. Z drugiej strony, umożliwia to rozwój tak zwanego internetu rzeczy i stosowanie nowoczesnych rozwiązań takich jak na przykład komunikacja pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego, która służy do wzajemnego ostrzegania przed zagrożeniami i utrudnieniami bez konieczności raportowania w aplikacji przez użytkownika. Wraz z rozwojem nowej sieci podąża oczywiście rozwój oferty smartfonów, które pozwalają skorzystać z oferowanych przez nią dobrodziejstw. Poniżej prezentujemy najtańsze urządzenia, które spełnią wymagania mniej wymagających użytkowników. Pomimo tego, oferują one wszystko to, co powinien mieć nowoczesny telefon - dobrej jakości ekrany, rozbudowane możliwości fotografii i przyzwoitą pojemność baterii. Czy poniżej 1500 złotych można kupić smartfon z obsługą 5G? Oto nasze typy. Pierwsza propozycja to telefon, który kupicie już za 999 złotych, a jest to Motorola Moto G50. W przypadku tego smartfona, na pokładzie jest procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G. Zadebiutował on na początku 2021 roku z przeznaczeniem właśnie dla urządzeń z niskiej i średniej półki. Do tego użytkownik otrzymuje 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Slot na karty pamięci obsługuje nośniki microSDXC o pojemności aż do 1 TB. Na uwagę zasługuje bateria o pojemności 5000 mAh. Ekran o przekątnej 6,5" pracuje w rozdzielczości 1600 x 720 px. Telefon można zabezpieczyć na dwa sposoby - z użyciem rozpoznawania twarzy lub korzystając z czytnika linii papilarnych znajdującego się na pleckach, pod logotypem Motoroli. Producent deklaruje, że G50 jest wodoszczelny i pyłoszczelny na poziomie IP52. To oznacza, że można korzystać z niego podczas lekkich opadów deszczu, ale na plażę lepiej założyć obudowę. Aparat fotograficzny jest dość prosty i zapewnia jedynie zoom cyfrowy. Z tyłu znajdują się trzy matryce - 48, 5 i 2 Mpx, a przednia kamera ma matrycę 13 Mpx. Pomimo niskiej ceny Motorola G50 5G zyskuje bardzo dobre oceny w testach. Nieznacznie przekraczając kwotę 1000 złotych warto zatrzymać się przy Xiaomi Redmi Note 10. Tutaj zastosowano procesor MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G, który jest bezpośrednią konkurencją Snapdragona 480 5G. Do dyspozycji użytkownika jest 4 GB pamięci RAM i całkiem spora pamięć wbudowana o pojemności 128 GB. Jest także czytnik kart pamięci, ale maksymalna pojemność karty to 512 GB. Wyświetlacz, podobnie jak w Motoroli, ma przekątną 6,5", ale za to może pracować w rozdzielczości Full HD+. Plusem jest też częstotliwość odświeżania 90 Hz, co przekłada się na płynność wyświetlania stron internetowych czy filmów. Szkło Corning Gorilla 3 zapewnia zwiększoną wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Według testów, bateria o pojemności 5000 mAh może wytrzymać nawet do dwóch dni bez ładowania. Smartfon obsługuje także dwie karty SIM, ale wtedy nie można skorzystać z karty pamięci. Aparat fotograficzny jest bardzo prosty. W kwestii fotografii Xiaomi zaspokoi podstawowe potrzeby użytkowników. Aparat oferuje matrycę główną 48 Mpx, aparat do zdjęć makro 2 Mpx i czujnik głębi 2 Mpx. Przednia kamera ma matrycę 8 Mpx. Zabezpieczenia to standardowo czytnik linii papilarnych oraz skaner twarzy. Smartfon jest doceniany w testach za przyzwoitą płynność działania, jakość wyświetlacza oraz jakość zdjęć wykonywanych głównym aparatem. Trzeci typ również pochodzi ze stajni Xiaomi, a jest to model Mi 10T Lite. W tym smartfonie znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 750G, który jest nieco starszy od Snapdragona 480 5G i również stworzono go z przeznaczeniem o smartfonach z niskiej i średniej półki cenowej. Jednocześnie oferuje o wiele więcej możliwości. Z proponowanych telefonów Mi 10T Lite ma najwięcej pamięci RAM - do dyspozycji jest 6 GB. Użytkownik ma do dyspozycji 128 GB na dane z możliwością powiększenia o kartę pamięci o pojemności do 128 GB. Pod tym ostatnim względem wypada on najgorzej z całej trójki. Pojemność baterii również jest mniejsza i wynosi 4820 mAh. Według testów nie jest to jednak wada, ponieważ dzięki odpowiedniej konfiguracji, przy sporadycznym użytkowaniu wytrzymuje ona nawet dwa dni bez ładowania. Ekran o przekątnej 6'67" pracuje w rozdzielczości FullHD+, a odświeżanie wynosi 120 Hz. Wyświetlacz aktywnie dostosowuje częstotliwość odświeżania w zależności od wyświetlanych treści, co pozwala na optymalne wykorzystanie akumulatora. Smartfon oferuje oczywiście dwa aparaty fotograficzne. Z tyłu zastosowano matryce 64 Mpx, 8 Mpx oraz 2 x 2 Mpx. Oferowany zoom to 0,6x, 1x i 2x, z czego 2x to przybliżenie cyfrowe. Za sprawą lepszego procesora aparat ma takie funkcje jak nagrywanie w trybie slow motion do 960 fps czy timelapse. Filmy można nagrywać w rozdzielczości do 4K. Aparat do selfie ma z kolei matrycę 16 Mpx i może być obsługiwany gestami. Dostęp do telefonu jest zabezpieczony standardowo przez czytnik linii papilarnych i funkcję rozpoznawania twarzy. W momencie premiery smartfon ten kosztował ponad 1500 złotych, ale obecnie można go nabyć poniżej tej kwoty. Jak widać, można kupić smartfon z obsługą 5G, który będzie kosztował mniej niż 1500 złotych i zapewni dobrą jakość podzespołów, a także przyzwoitą wydajność oraz długi czas pracy na jednym ładowaniu. Należy się spodziewać, że w kolejnych latach, kiedy 5G się bardziej upowszechni, będzie można nabyć więcej urządzeń z przedziału cenowego poniżej 1000 złotych. 