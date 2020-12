WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 1 zakupowe inspiracje Magdalena Tatar 7 godzin temu Tania lodówka. Jaką wybrać i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Lodówka to ulubiony sprzęt w kuchni. Musi zawsze działać bez zarzutu, mieć odpowiednią pojemność, wielkość, a często też i styl – bo zwracamy na to uwagą znacznie częściej niż kiedyś. Zakup odpowiedniej lodówki bywa wyzwaniem zwłaszcza wtedy, kiedy mamy na to ograniczone środki. Którą lodówkę i jak kupować, aby zaoszczędzić najwięcej? Share Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Chłodziarka nie zawsze musi działać "na maksa" - to prosty sposób na oszczędność Źródło: Adobe Stock Chłodzenie w niskiej cenie Urządzenia chłodzące są niezbędne nie tylko do dłuższego przechowywania żywności, ale też stały się miejscem, które skupia w niejednym domu życie rodzinne. Od szybkich przekąsek i napojów, po zapasy na dłuższy czas, który spędzimy w domu bez wychodzenia do sklepu – mieszczą wszystko. Szczególnie doceniamy pojemną oszczędną lodówkę przed świętami, kiedy gromadzimy więcej przysmaków, a jeśli stara odmówiła posłuszeństwa właśnie teraz – na pewno jesteście w kropce. Na szczęście są dostępne modele pojemne, oszczędne i eleganckie, które sprawdzą się świetnie nawet w intensywnym okresie świątecznym, a nie kosztują wiele. Nie warto też wybierać największych modeli tylko dlatego, że przydadzą się teraz. Podstawa to racjonalne określenie potrzeb, tak, aby wydatek jak najbardziej się opłacił. Lodówka w budżetowej wersji Mogłoby się wydawać, że np. 1 tys. zł to mało jak na zakup dużego AGD i że nie ma co liczyć w tej kwocie na coś porządnego. Nic bardziej mylnego. Beko, Electrolux czy Samsung to znane i cenione marki, które także oferują linie sprzętu chłodzącego w dobrej cenie. Ten wybór sprawdzi się, jeśli na wybieranie i porównywanie poszczególnych modeli nie mamy zbyt wiele czasu. Z drugiej strony także mniej znane marki też zasługują na docenienie, bo nierzadko przy podobnych parametrach i możliwościach kosztują nieco mniej. Zasadą pozostaje konieczność porównania możliwość urządzenie z jego ceną (oczywiście w różnych miejscach, tak, aby nie polegać na podanych cenach z jednego sklepu). Tanie chłodzenie – gdzie najczęściej popełniamy błędy? Nietrudno domyśleć się, że najczęstszy błąd, który popełniamy, chcąc oszczędzać na urządzeniach AGD, to wybór po prostu tańszego modelu zamiast tego w cenie adekwatnej do jakości. Tańsza o 100 albo 200 zł lodówka może być głośna, za mała pod względem pojemności, za duża, aby zmieścić się w wyznaczonym dla niej miejscu albo mieć niższą klasę energetyczną. Dlatego to na parametry techniczne należy zwracać większą uwagę, a przydatną wskazówką może być całkowity roczny pobór energii, który dla klasy A i A+++ różni się nawet o kilkadziesiąt złotych. Rożnica w cenie, którą zapłacimy za droższe urządzenie, zwróci się raptem po 2-3 latach. Warto więc wybierać przede wszystkim modele o możliwie najwyższej klasie energetycznej. Cena? Nawet około 1,5 do 1,7 tys. zł. Duża lodówka zajmie więcej przestrzeni i może pomieścić więcej (choć nie zawsze), ale już nie oznacza to, że pochłonie więcej prądu. Także jej pojemność może być zupełnie inna od tej, którą sugerują duże gabaryty. Jeśli porównać kilka modeli jedno- i dwudrzwiowych, okazuje się, że wiele masywnych, szerokich modeli ma taką samą albo nawet niższa pojemność od lodówek wąskich, ale wysokich, o cieńszych ściankach i o dobrej organizacji przestrzeni wewnątrz lodówki. A może lodówka XS? Do kawalerki, małego apartamentu albo aneksu kuchennego w dodatkowej kuchni na piętrze wystarczy mniejszy model. Jednodrzwiowe, niskie chłodziarki sprawdzą się w biurze i w bardzo małej kuchni. Niestety nieliczne z nich mają zamrażarkę, ale jeśli potrzebujesz przechować niewielką ilość produktów żywnościowych i kilka napojów czy mleko do kawy, takie urządzenie w zupełności wystarczy, a do tego nie zajmie cennej przestrzeni w małym pomieszczeniu. Czy możliwy jest zakup lodówki typu XXL w dobrej klasie energetycznej bez przepłacania? Tak, a w niektórych przypadkach wybrany model może być wyposażony w praktyczną kostkarkę. Ich cena spada, a popularność w nowoczesnych kuchniach rośnie. Koszt modelu o dużej pojemności jest przystępniejszy niż kilka lat temu, dlatego i ten typ lodówek znajdziemy już w zestawieniach dużego AGD dla poszukujących budżetowych rozwiązań. Koszt dużej lodówki, która zmieści wszystkie świąteczne potrawy (z chłodziarką o pojemności powyżej 250 litrów)? Nawet do 1,5 tys. zł. icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku