Tani klucz do Windowsa może być problemem. Policja interesuje się oprogramowaniem z drugiej ręki

Policjanci zza naszej zachodniej granicy przesłuchiwali osoby, które skupowały tanie klucze do Windowsa z aukcji internetowych. Sprawa prowadzona była z rozmachem, bo analizowano transakcje nawet sprzed dekady. Co ciekawe, świadkowie wezwani do zeznań nie muszą obawiać się zarzutów, policja może natomiast rekwirować nośniki w ramach nakazu przeszukania.