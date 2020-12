WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne edukacja + 2 playinternet stacjonarny Krzysztof Mirończuk wczoraj (10:11) Partnerem treści jest Play Tani internet stacjonarny. Koniec z umowami na lata Internet stacjonarny od operatora mobilnego? Dlaczego nie? Play swoją nową ofertą może nieźle namieszać na rynku, bo zarówno oferowane prędkości, jak i warunki, na jakich można podpisać umowę, są bardzo konkurencyjne. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sieć Play do swoich dotychczasowych usług dołączyła internet stacjonarny (Adobe Stock) Rodzice w pracy, dzieci w szkole. Czyli – wszyscy w domu. Dzisiaj wiele rodzin żyje właśnie w ten sposób – obostrzenia związane z pandemią przywiązały nas do komputerów i internetu. Stąd tak ważna jest stabilność łącza. Nie ma nic bardziej frustrującego niż "rwąca" transmisja spotkania online lub problem ze zrozumieniem tego, co mówi nauczyciel podczas lekcji zdalnej. Z internetem jest dziś jak prądem – powinien być dostępny bez zakłóceń przez całą dobę. Odpowiedzią na to jest nowa oferta sieci Play, która do swoich dotychczasowych usług dołączyła internet stacjonarny – z bardzo dobrą szybkością i bardzo konkurencyjną ceną, a do tego – w umowie bezterminowej. Jak to działa? Internet stacjonarny od Play to dostęp oparty na technologii HFC (Hybrid Fibre Coaxial). Nie jest to internet światłowodowy, ale jakość usługi jest dla użytkownika nie do odróżnienia. Jest szybko i stabilnie, trudno oczekiwać czegoś więcej. Zacznijmy więc od prędkości – 150, 300, a nawet 600 Mb/s. Co to oznacza w praktyce? Mając 600 Mb/s, ściągniemy plik wielkości 1 Gb w niecałe 25 sekund. Najwolniejsze łącze (150 Mb/s) pozwoli zrobić to w 55 sekund. Nie zdążymy więc nawet zrobić herbaty w oczekiwaniu na pobranie półtoragodzinnego pliku wideo w rozdzielczości HD, i to kupując najtańszą ofertę. Kupując internet stacjonarny od Play, dostajemy w użytkowanie bezprzewodowy router. Działa w zakresach 2,4 i 5 GHz, co pozwala na bezproblemowe i niezakłócone połączenie z komputerem lub innym sprzętem korzystającym z internetu. Jednocześnie można podłączyć do routera aż 20 takich urządzeń. Ile to kosztuje? Technicznie oferta jest więc bez zarzutu – a jak to wygląda w cenniku? Jak na takie parametry łącza cena za internet stacjonarny w Play jest zaskakująco niska. W zależności od prędkości miesięczny abonament wynosi: · do 150 Mb/s – 35 zł · do 300 Mb/s – 45 zł · do 600 Mb/s – 55 zł Do tego za 10 zł miesięcznie można dokupić telewizję PLAY NOW TV, która jest teraz dodatkowo w świątecznej promocji. 3 pierwsze miesiące są bez opłat, a w prezencie abonenci otrzymają 3 miesięczny dostęp do HBO, a także 6 miesięczny dostęp do Amazon Prime Video. Potem dostęp do tych kanałów (z których można zrezygnować w dowolnym momencie) kosztuje 20 zł za usługę HBO i 25 zł za Amazon. Usługa dostarczana jest wraz z dekoderem działającym w systemie Android TV z pilotem umożliwiającym obsługę głosową. Nie zapominajmy też o opłacie aktywacyjnej – to 50 zł jednorazowo przy zawieraniu umowy. Tu warto dodać, że Play nie zapomniał o tych, którzy nie mogą z przyczyn technicznych korzystać z jego oferty stacjonarnej. Dla nich wciąż jest dostępna opcja bezprzewodowa, w tym również z modemem instalowanym na zewnątrz, np. na dachu budynku, czyli tzw. Net BOX. To rozwiązanie sprawdzające się w miejscach, gdzie jest zbyt słaby zasięg dla zwykłych modemów z kartą SIM. Koszt to od 70 zł miesięcznie w zestawie z routerem i 300 GB transferu. Usługę można bezpłatnie przetestować przez 21 dni. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Partnerem treści jest Play Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze