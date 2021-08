Takiego laptopa potrzebuje każdy uczeń!

Wakacje wielkimi krokami zbliżają się do końca, a wraz z wrześniem powrót do nauki nabiera coraz bardziej realnego wymiaru. Wokół tego tematu sporo jest znaków zapytania – istnieje realne zagrożenie kolejną falą pandemii i przejściem na nauczanie całkowicie zdalne lub hybrydowe. To ostatni dzwonek, by znaleźć komputer, który sprosta wymaganiom nauki w trybie zdalnym oraz umożliwi swobodną i niezakłóconą komunikację. Oznacza to sprzęt wyposażony w dobrej jakości kamerę, wytrzymały i wydajny (zdolny obsłużyć połączenia wideo z jednoczesną pracą na kilku programach), z modułem Wi-Fi minimum 5 generacji (a najlepiej 6, charakteryzującej się wysoką prędkością przesyłu danych) – i jednocześnie taki, który nie zrujnuje domowego budżetu. Tak naprawdę, takie urządzenia znajdą zastosowanie nie tylko w czasie pandemii, ale i długo po niej.