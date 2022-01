Tak źle nie było od dawna. Rekordowa temperatura oceanów w 2021 roku

– Oceany magazynują ponad 90 proc. ciepła wywołanego emisją gazów cieplarnianych, dlatego ich ocieplenie jest podstawowym wskaźnikiem zmian klimatycznych. Rekordowe ocieplenie oceanów w 2021 to mocny dowód na postępujące globalne ocieplenie – zwraca uwagę oceanograf Lijing Cheng, główny autor artykułu, którego słowa cytuje za dziennikiem "The Washington Post" Polska Agencja Prasowa. Dodaje, że cieplejsze oceany przyczyniają się także do destabilizacji pogody, silniejszych burze czy częstszego występowania powodzi.