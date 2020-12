WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Magdalena Tatar wczoraj (14:30) Tak się smaży frytki w XXI wieku. Dla fanów chrupiących smakołyków Dla jednych zbytek i kolejny gadżet zagracający kuchnię, dla innych jedno z najważniejszych urządzeń kuchennych. Jeśli lubisz frytki albo inne chrupiące przekąski, może warto pomyśleć o dobrej frytownicy? To już nie tylko garnek elektryczny do podgrzewania oleju… Nowoczesne modele dają setki możliwości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Chrupiące i smaczne, ale tylko z odrobiną tłuszczu? Tak, ale tylko w dobrej frytownicy (Adobe Stock) Frytownice w nowoczesnej wersji Nowoczesną frytownicę przede wszystkim obsługuje się sprawniej i szybciej. Coraz więcej modeli na sklepowych półkach to urządzenia niskotłuszczowe, działające jak mały piekarnik z cyrkulacją gorącego powietrza opracowaną w ten sposób, aby do przygotowania chrupiących ziemniaków wystarczyła np. łyżka oleju na 1 kg ziemniaków. Nowoczesne frytkownice mają już w standardzie ergonomiczne nienagrzewające się uchwyty, filtry przeciwzapachowe w pokrywach (cenne przy smażeniu np. ryb), a także zabezpieczenia przed ewentualnym kontaktem z gorącym olejem i parą. Przydatna opcja to też możliwość rozmontowania frytkownicy w celu dokładnego czyszczenia np. w zmywarce. Modele niskotłuszczowe jeszcze 2 czy 3 lata temu kosztowały powyżej 500 zł, teraz nawet poniżej 200 zł. A może frytki do obiadu? Dostępne na rynku frytownice to zarówno pojemne urządzenia dla zwolenników beztłuszczowej kuchni, jak i kompaktowe modele o pojemności idealnej dla singla lub pary. Już nie zajmują całej szafki albo cennego miejsca na blacie w małej kuchni. Można też wybrać model o przyjemnym dla oka wzornictwie i kompaktowych wymiarach, bez rezygnowania z odpowiedniej pojemności czy przydatnych funkcji. Oszczędność czasu w przygotowaniu różnych potraw w dobrej frytownicy jest naprawdę duża — np. upieczemy w nich łososia do obiadu w wersji fit, czyli bez grama tłuszczu, oraz brudnej patelni. Doceniamy też wydajność w przygotowaniu większych lub ekspresowych posiłków, urządzenie nagrzewa się w ekspresowo i potrzebuje zaledwie kilku minut, aby przygotować nawet ponad 2 kg ziemniaków. Poza frytkami można w nich przyrządzić także inne warzywa, potrawy z panierką, mięso, ryby itd. Ogromną popularnością cieszą się też frytki z batatów, korzenia pietruszki albo domowe chipsy z różnych składników. Frytkownica i frytownica - warto wiedzieć Choć w sklepach i internecie spotykamy zamiennie dwa określenia na ten kuchenny gadżet, warto doprecyzować nazewnictwo. Frytkownica służy do wytwarzania frytek (czyli ziemniaków pociętych na drobne słupki), natomiast frytownica jest urządzeniem, w którym się je smaży albo opieka. Frytkownicą można więc nazwać np. szatkownice do warzyw z kratką, która pomaga pociąć obranego ziemniaka w równe słupki, tak, aby każdy kęsek łatwiej było równomiernie opiec. Tradycyjne frytownice – dla tych, którzy nie liczą kalorii Niektórzy pamiętają frytownicę jako jeden z efektownych upominków z kategorii drobnego AGD, czyli prawdziwy hit lat 90. Zamiast kłopotliwego przelewania oleju do garnków i pojemników na tłuszcz, wystarczyło regularnie go wymieniać, a sprytny gadżet elektryczny szybko nagrzewał się do odpowiedniej temperatury. Teraz także tradycyjne frytownice oferują więcej. Kilka minut na nagrzanie (obecnie nawet kilkadziesiąt sekund!) i można opuścić metalowy koszyczek z przygotowanymi słupkami. Po upływie kolejnych kilku minut minutnik albo wbudowany timer sygnalizuje gotowość przekąski do wyjęcia z tłuszczu. Obudowa się nie nagrzewa, a potrawy smażą się równomiernie i szybko. Obecnie unikamy potraw smażonych w głębokim tłuszczu. Tradycyjna frytownica stała się mniej popularna, ale nadal raz na jakiś czas można przypomnieć sobie o ulubionej przekąsce z dzieciństwa i zapomnieć o liczeniu kalorii choć na chwilę. Zaletą tradycyjnych frytownic jest przystępna cena (nawet za ok. 100 zł kupimy model o sporej mocy i pojemności pozwalającej na usmażenie odpowiedniej ilości frytek np. dla dwóch osób). icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze