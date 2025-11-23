Tajemniczy pochówek Wikingów. Kobieta z muszlami na ustach

Mężczyzna, który przeszukiwał prywatny teren wykrywaczem metali w Norwegii odkrył niedawno metalową broszkę z epoki Wikingów. Kiedy Roy Søreng zaprowadził archeologów na to miejsce, odkryli o wiele więcej - okazało się, że pod ziemią krył się pochówek z dowodami niezwykłego rytuału, którego nigdy wcześniej nie widzieli. Ekipa badawcza, kierowana przez Raymonda Sauvage'a z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii, natrafiła na nietypowy grób kobiety z przegrzebkami umieszczonymi na ustach.

Zagadkowy rytuał pogrzebowy Wikingów

Wykopaliska w Bjugn z IX w. Szkielet kobiety z muszlami wokół ust © NTNU Vitenskapsmuseet | Raymond Sauvage

Grób datowany na IX wiek odnaleziony w miejscowości Val w gminie Bjugn, okręgu Trøndelag w Norwegii, zawierał kobiece szczątki i ozdoby, które nie były spotykane w pochówkach przedchrześcijańskich w Norwegii.

"W grobie znajduje się, naszym zdaniem, kobieta, pochowana w typowym stroju z epoki wikingów i z biżuterią datowaną na IX wiek" - powiedział Raymond Sauvage, główny inżynier w Muzeum Uniwersyteckim Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii oraz kierownik projektu. "Najbardziej uderzającą cechą są dwie muszle przegrzebkowe umieszczone przy ustach zmarłego – praktyka nieznana wcześniej w przedchrześcijańskich grobach w Norwegii".

Groby z epoki wikingów były rytualnymi inscenizacjami, w których biżuteria, ubrania i dary grobowe wyrażały status i tożsamość. Jak informują badacze, odnalezione w pochówku muszle leżały zakrzywioną stroną na zewnątrz, a prostą krawędzią do góry, częściowo zakrywając usta kobiety.

Jak wyjaśnia Sauvage, odnaleziona biżuteria składa się z dwóch owalnych klamer kielichowych, które mocowały paski do uprzęży, a także małej klamry pierścieniowej, która zamykała otwór na szyję w halce. To właśnie jedną z tych klamer kielichowych znalazł Roy Søreng na początku tego roku. "Wskazuje to na to, że była kobietą wolną i prawdopodobnie zamężną, być może gospodynią domową na farmie" - dodaje kierujący pracami archeolog.

Pięknie zachowana klamra w kształcie misy jest jednym z znalezisk © NTNU Vitenskapsmuseet | Raymond Sauvage

Teren obfitujący w przegrzebki

Lokalizacja znalezienia muszli jest znacząca, ponieważ region Trøndelag to miejsce z obfitością przegrzebków. Jak wyjaśnił Sauvage, ich obecność mogła mieć znaczenie symboliczne. W średniowieczu muszle miały znaczenie chrześcijańskie związane z kultem jakobickim, ale są bardzo rzadkie w grobach przedchrześcijańskich. Chociaż dokładne przeznaczenie muszli i ptasich kości znalezionych w grobie pozostaje nieznane, ich symbolika była prawdopodobnie istotna dla uczestników pochówku.

Wykopaliska szczątków kobiety w Bjugn na prywatnym polu uprawnym © NTNU Vitenskapsmuseet | Raymond Sauvage

Przypuszczenia na temat znaczenia muszli sięgają czasów rzymskich, gdzie mogły one oznaczać życie po śmierci, oraz średniowiecza, kiedy stały się symbolem pielgrzymki. Badacze próbują zrozumieć, dlaczego te artefakty trafiły do grobu kobiety Wikinga i co mogły oznaczać dla społeczności.

Norwescy badacze nadal badają szczątki

W pobliżu odkryto także drugi szkielet, który może pochodzić z VIII wieku, co wskazuje na skomplikowaną historię tego miejsca. Bogactwo archeologiczne tego obszaru świadczy o kulturowo historycznej wartości, którą przywracają do życia badania.

Wykopaliska szczątków kobiety w Bjugn © NTNU Vitenskapsmuseet | Raymond Sauvage

Naukowcy planują przeprowadzić dalsze analizy, w tym datowanie i badania DNA, by poznać więcej szczegółów na temat osoby pochowanej oraz ewentualnych powiązań z innymi odkryciami z tego samego miejsca.