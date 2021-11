Tajemniczy obiekt obok chińskiego satelity. Budzi wątpliwości ekspertów

Tajemniczy obiekt obok chińskiego satelity

Na początku listopada Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych wykryły i skatalogowały nowy obiekt znajdujący się obok chińskiego satelity. Oznaczono go jako 2021-094C. Eksperci podejrzewali, że jest on korpusem rakiety, a dokładniej mówiąc silnikiem rakietowym (ang. apogee kick motor – AKM), którego używa się podczas niektórych startów satelitów do zaokrąglania i obniżania nachylenia ich orbity transferowej i umieszczenia na orbicie geostacjonarnej. W ten sposób m.in. minimalizuje się ryzyko kolizji z innymi, aktywnymi satelitami.