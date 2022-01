Tajemniczy obiekt na Księżycu. W końcu wiadomo, czym on jest

Teorii na temat pochodzenia "dziwnego obiektu" pojawiło się bardzo wiele. Niektórzy podejrzewali, że jest to fragment monolitu pozostawionego przez obcą cywilizację. Inni uważali, że jest to "drogowskaz" wskazujący wejście do księżycowych jaskiń. Nietypowy kształt przypomniał niektórym nawet... jadeitowego królika z chińskiej legendy o księżniczce Chang'e żyjącej na Księżycu.