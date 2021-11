Tajemnicze szkło na pustyni Atakama. Naukowcy próbują rozwiązać zagadkę

Tajemnicze szkło z pustyni Atakama

Siła eksplozji była na tyle duża, że doprowadziła do powstania silnego wiatru (jego siłę można porównać do siły tornada), a także wysokiej temperatury, za sprawą których doszło do spalenia ziaren pustynnego piasku i przekształcenia ich w szkło krzemianowe lub ciało stałe, które składa się z krzemu i tlenu. Takie formacje mają nawet 50 cm długości.