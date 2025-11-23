Tajemnicza struktura na granicy Układu Słonecznego. Co to jest?

Daleko za orbitą ostatniej planety Układu Słonecznego rozciąga się rozległy pas obiektów transneptunowych. Zdecydowanie najbardziej znanym obiektem tego typu jest planeta karłowata Pluton, która przez niemal osiem dekad uznawana była za ostatnią planetę Układu Słonecznego. W rzeczywistości w tzw. Pasie Kuipera rozciągającym się od 30 do 50 AU (1 AU, 1 jednostka astronomiczna to ok. 150 mln km) znajdują się setki tysięcy obiektów o średnicy co najmniej 100 km i zapewne tysiące obiektów o średnicy przekraczającej 1000 km. To wśród nich badacze korzystający z coraz silniejszych teleskopów odkrywają nowe obiekty, które mogą z czasem zostać skatalogowane jako kolejne planety karłowate.

Badając dynamikę obiektów Pasa Kuipera badacze dostrzegli ostatnio coś nietypwego. Dotychczas wiadomo było, że istnieje coś takiego jak swoiste jądro pasa Kuipera, czyli obszar znajdujący się mniej więcej w połowie Pasa, gdzie obiektów jest najwięcej. Teraz jednak okazuje się, że nieco bliżej wewnętrznej granicy Pasa Kuipera znajduje się jeszcze jedno "skupisko" ciał lodowych, swoiste wewnętrzne jądro Pasa Kuipera, które może być reliktem jego pierwotnej budowy.

Aby odfiltrować przypadkowe zgrupowania, badacze zastosowali algorytm klasteryzacji DBSCAN. Najpierw sprawdzono, czy narzędzie poprawnie wyłoni znane jądro w okolicach 44 AU, a następnie zbadano, czy w tych samych danych pojawią się dodatkowe skupiska. Analiza 1,65 tys. obiektów pasa Kuipera dała pozytywną odpowiedź na oba pytania.

W dotychczasowych pracach naukowce dzieli pas Kuipera na trzy komponenty: gorący - w którym obiekty poruszają się na nachylonych orbitach oraz dwa zimne: chaotyczny i centralny. W nowym artykule naukowym sugeruje się jednak istnienie kolejnego komponentu Pasa Kuipera, który miałby znajdować się w odległości około 43 AU od Słońca.

Według autorów rozkład „wolnych” mimośrodów wewnętrznego jądra jest jeszcze „chłodniejszy” niż w znanym jądrze przy 44 AU. Wskazują na zakres ok. 0,01–0,06. Mowa tutaj zatem o obiektach poruszających się praktycznie po kołowych orbitach, które można zinterpretować jako dowód stabilności przez miliardy lat. Na orbity takich obiektów nie wpływają nawet grawitacyjne oddziaływania gazowych olbrzymów.

To zaskakujące odkrycie może stanowić swoiste wrota do nowej wiedzy o historii Układu Słonecznego. Jeżeli układ takich obiektów jest niezakłócony od miliardów lat, może nam to wiele powiedzieć o tym, jak przemieszczały się wielkie planety i przez jakie fragmenty galaktyki przelatywał nasz Układ Słoneczny.

Warto tutaj jednak podkreślić, że potrzebne są dalsze obserwacje, aby zweryfikować naturę tej nowej struktury. Nie wiadomo bowiem, czy wewnętrzne jądro stanowi przedłużenie znanego już jądra Pasa Kuipera, czy też jest zupełnie osobnym jego komponentem. Badacze z niecierpliwością zatem czekają na uruchomienie w najbliższym czasie Obserwatorium Very C. Rubin, które będzie idealnie przystosowane do przeprowadzenia tego typu badań.