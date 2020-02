Tajemnicza "populacja duchów" istniała naprawdę. Naukowcy znaleźli dowód

Około 500 tysięcy lat temu w zachodniej części Afryki żyła populacja ludzi, która rozmnażała się z inną, nieznaną wcześniej populacją. Dotychczas naukowcy nie mieli pojęcia o jej istnieniu. Okazuje się, że około 1/5 DNA ludzi żyjących w zachodniej Afryce pochodzi od "populacji duchów".

I to był dla nich solidny dowód. Do ostatecznego zakończenia badań jeszcze daleko, ale naukowcom udało się ustalić kilka faktów. Od 2 do 19 proc. genomu dwóch populacji z Nigerii oraz po jednej z Sierra Leone oraz Gambii stanowią geny nieznanego ludu. Naukowcy sugerują, ze "populacja duchów" żyła w okresie od 360 tysięcy do miliona lat temu. Stanowiła maksymalnie około 20 tysięcy osobników.