Tajemnicza "czarna skrzynka". Będzie przechowywać cenne informacje

"Czarna skrzynka" naszej planety

Informacje zostaną zapisane na zasilanych przez panele słoneczne dyskach twardych i umieszczone w ogromnej, stalowej instalacji na wyspie znajdującej się u wybrzeży Australii. Twórcy projektu chcą w ten sposób zabezpieczyć je na wypadek katastrofy która doprowadzi do zniszczenia świata, jaki znamy. Liczą, że jeśli kiedykolwiek do niej dojdzie, przyszłe społeczności kiedyś dotrą do archiwum i dowiedzą się, co stało się z naszą planetą.