Tajemnice oceanicznej alkowy. Naukowcy zbadali łechtaczki samic delfinów

Struktura zwierzęcej łechtaczki sugeruje, że samice delfinów mogą cieszyć się seksem podobnie do ludzi. "Cała obręcz miednicza delfinów butlonosych bardzo różni się od anatomii człowieka, dlatego tak zaskakujące było to, że sama łechtaczka pozostaje ukształtowana bardzo podobnie do ludzkiej" – tłumaczy Brennan.