Tablet z dużym ekranem w dobrej cenie - przegląd grudnia 2021

Ostatni typ to Kruger&Matz Eagle 1070 z ekranem 10,5" oraz matrycą o rozdzielczości Full HD. Procesor MediaTek Helio P60 ma 8 rdzeni i jest sparowany z 6 GB pamięci RAM. To najwięcej w naszym zestawieniu. Wbudowane miejsce wynosi aż 128 GB. Oprócz obsługi Wi-Fi o Bluetooth mamy tu także modem 4G LTE i moduł GPS. Dzięki temu wasze ulubione pozycje filmowe i gry online będą zawsze pod ręką. Zainstalowany system operacyjny to Android 10. Na pokładzie są także dwa aparaty - 5 Mpx z przodu i 8 Mpx z tyłu. Pojemność baterii to 7000 mAh, więc tu również orzeł wypada bardzo dobrze.