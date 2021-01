WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 tabletelektronika Patryk Wieczorek Dzisiaj, 29-01-2021 14:19 Tablet na każdą kieszeń. Solidne modele w dobrej cenie Smartfon jest poręczny i zawsze mamy go przy sobie, ale to tablet jest idealnym narzędziem do przeglądania sieci czy oglądania filmów mobilnie. Warto mieć go w plecaku czy torbie i choć flagowe modele kosztują sporo, można znaleźć również tańsze alternatywy. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Dobry tablet nie musi kosztować wiele Źródło: Shutterstock Wybierając tablet zwróć uwagę przede wszystkim na jakość i typ ekranu. Jego rozdzielczość najlepiej definiuje szczegółowość obrazu, im większa będzie jego przekątna, tym lepszą rozdzielczość powinien oferować. Jeśli zależy ci na idealnym odwzorowaniu kolorów, zwróć również uwagę na matrycę – dobrym rozwiązaniem w przyzwoitej cenie będzie matryca IPS, ale osoby pragnące idealnej czerni i doskonałego kontrastu powinny zdecydować się na matrycę AMOLED. Poza kwestiami wyświetlania ważna jest również szybkość sprzętu, to od procesora i wbudowanej pamięci RAM zależy to czy tablet będzie działać płynnie nawet przy dużym obciążeniu i wielu aplikacjach odpalonych jednocześnie. Im bardziej wydajne komponenty, tym lepiej sprzęt będzie radził sobie podczas pracy. Pamiętaj również o tym, że tablet to sprzęt mobilny, dlatego warto wyposażyć się w dużą baterię, która będzie odpowiadać twoim potrzebom. Nowoczesne rozwiązania Dodatkowe atuty w postaci mocnego aparatu to miły dodatek, dlatego warto zwrócić uwagę na możliwości sprzętu. Nie bez znaczenia jest również wbudowana pamięć, szczególnie jeśli chcesz zgrywać na tablet duże pliki multimedialne. Wybierając nowoczesny sprzęt znanych producentów, masz gwarancję dobrej jakości. Samsung Galaxy Tab S6 Lite – To doskonały model dla osób, które szukają tabletu kompatybilnego z rysikiem w dobrej cenie. S Pen to bez wątpienia dodatek, który całkowicie przeprogramuje współpracę z tabletem, czyniąc z niego osobiste narzędzie zarówno do użytku w pracy, jak i czasie wolnym. Ponadto sam tablet jest lekki i wydajny, z powodzeniem przyda się do codziennej pracy. Apple iPad (2020)– To model, który łączy w sobie doskonałą jakość wykonania z niespotykaną wytrzymałością. Ekran 10,2 cala o rozdzielczości 2160 x 1620 pikseli to nie tylko dobrej jakości obraz, ale dzięki wykorzystaniu wyświetlacza Retina również doskonały kontrast. Na uwagę zasługuje również fakt, że urządzenie jest w stanie pracować nawet do dziesięciu godzin bez przerwy, wszystko dzięki zastosowaniu wysokiej jakości akumulatora w połączeniu z wydajnym i energooszczędnym procesorem. Alternatywa na każdą kieszeń Dobrze wyposażony tablet musi kosztować sporo pieniędzy, jednak nie każdy korzysta ze wszystkich dostępnych przez nie funkcji. Do podstawowych zadań takich jak przeglądanie sieci czy oglądanie filmów wystarczy jedynie wydajna bateria i duży ekran, a to dostaniesz już w tabletach w średnim przedziale cenowym. Samsung Galaxy Tab A7 2020 – to solidny model, który zasługuje na uwagę przede wszystkim ze względu na wydajny układ. Szybki procesor, 3 GB RAM w połączeniu z dziesięciocalowym ekranem o dobrej rozdzielczości pozwoli komfortowo i wygodnie korzystać ze sprzętu i nie martwić się o długie przetwarzanie procesów. Lenovo Tab M10 HD – w podobnej cenie otrzymamy tablet z ośmiordzeniowym procesorem i aż 4 GB pamięci RAM. Dużą zaletą tego niedrogiego modelu jest również praktyczna i wydajna matryca IPS, która zapewnia świetny kontrast, głębię koloru i szerokie kąty widzenia.` Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze