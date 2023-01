Czy warto kupić tablet? Zwolennicy urządzeń mobilnych podkreślają, że tablet może być bardzo przydatnym urządzeniem. Sprawdzi się nie tylko w czasie podróży lub jako podręczne centrum łączności ze światem podczas wyjazdów. To również przenośne centrum rozrywki. Rozwój technologii i cyfrowych rozwiązań sprawił, że tablet to dziś również doskonałe narzędzie do nauki i pracy. Sprawdź, dlaczego!

Czym jest tablet?

Tablety są świetne do obsługi poczty elektronicznej, przeglądania stron internetowych i znakomicie sprawdzają się w podróży. Wiele osób używa ich również jako przenośnej platformy do gier. Na tablecie z łatwością można edytować tekst, przygotować arkusz kalkulacyjny, a nawet nagrywać wideo. Tablety to urządzenia, które sprawdzają się w pracy czy do nauki. Ich uniwersalność i wielofunkcyjność sprawiają, że decyduje się na nie coraz więcej osób.

Rozmiar ma znaczenie

Rozważając zakup tabletu, warto zastanowić się, jak będziemy go używać. Jeśli ma to być urządzenie do użytku domowego dla całej rodziny, prawdopodobnie warto zainwestować w większe urządzenie. Najbardziej popularnym rozmiarem ekranu tabletu jest 10.5 cali – idealny zarówno do pracy jak i rozrywki.

Kiedy rozważamy zakup tabletu, warto zastanowić się też, z jak wielu aplikacji będziemy korzystać. Jeśli chcemy przechowywać wiele aplikacji, gier, zdjęć, muzyki i filmów na tablecie, potrzebujemy urządzenia z dużą ilością wbudowanej pamięci. Jeśli mamy dużo ciężkich plików, które chcemy przechowywać na urządzeniu, najlepszym wyborem będzie tablet o pojemności co najmniej 64 GB. Wprawdzie dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie zdjęć, filmów i wszelkiego rodzaju dokumentów w tak zwanej chmurze, jednak będą one dostępne tylko wtedy, gdy jesteśmy online.

Tablet z rysikiem czy bez?

Tablety o rozmiarach od 10" wzwyż to świetne narzędzia dla profesjonalnych grafików komputerowych lub architektów. Wybrane modele posiadają rysik, za pomocą którego z łatwością wykonamy odręczne notatki lub stworzymy prace graficzne. Rysiki rozpoznają nawet 4096 poziomów nacisku, od delikatnych szkiców po ostre kontury. Z ich pomocą możemy też precyzyjnie zaznaczyć interesujące nas fragmenty pliku multimedialnego (wideo, muzyka).

Tablet czy laptop – co lepsze dla uczniów i studentów?

Największe różnice między tabletem i laptopem to rozmiar, koszt (tablety są zwykle sporo tańsze) i moc obliczeniowa. Dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, będących jeszcze w fazie uczenia się obsługi komputera, tablet jest najlepszym rozwiązaniem. Jest łatwiejszy w nawigacji niż laptop, a dzieci mogą na nim uzyskać dostęp do usług edukacyjnych online i nadążyć za wiadomościami od nauczyciela lub kolegów z klasy. Będą również w stanie wykonywać proste zadania, takie jak czytanie czy korzystanie z Internetu w celu uzyskania szybkiej pomocy przy odrabianiu pracy domowej.

Tablety to również wygodne rozwiązanie dla starszych uczniów i studentów. Lekkie, wydajne, a doposażone w pełnowymiarową klawiaturę lub rysik pozwalają wygodnie edytować materiały edukacyjne i szybko robić notatki podczas wykładów.

Jak zabezpieczyć tablet?

Dodatkiem ochronnym do tabletu jest osłona ekranu. Folie ochronne zapewnią ochronę przed zarysowaniami i pęknięciami. Futerały i etui pozwolą dodatkowo ochronić ekran, na przykład w czasie transportu. To najbardziej praktyczny sposób ochrony ekranu przed zarysowaniami i stłuczeniami spowodowanymi upadkiem.