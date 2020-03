Ta planeta może nadawać się do zamieszkania. Jest dwa razy większa od Ziemi

Naukowcy z University of Cambridge odkryli, że ponad dwukrotnie większa i osiem razy cięższa od Ziemi egzoplaneta K2-18b może spełniać warunki do zamieszkania. Badania otwierają nowe możliwości na poszukiwanie życia w kosmosie.

Zespól naukowców z brytyjskiego uniwersytetu, po przeanalizowaniu danych dotyczących masy, promienia i atmosfery egzoplanety K2-18b doszedł do wniosku, że obiekt ten może posiadać wodę w stanie ciekłym, co w znacznym stopniu przybliża go do bycia zdatnym do zamieszkania.