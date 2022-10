Ta chwila kosztowała 15/18 tys. zł. Gdy jeden Minigun to za mało

Na odbywającym się w ubiegłym tygodniu pikniku Big Sandy Shoot będącym największym tego typu wydarzeniem na świecie umożliwiającym strzelanie z broni samoczynnej do szerokiego spektrum celów począwszy od zwykłych tarcz po drony, a na wybuchowych celach wypełnionych Tannerite kończąc, pojawiła się ta niezwykła konstrukcja.

Obejmowała ona umieszczenie czterech napędowych karabinów maszynowych M134D od Dillon Aero zamontowanych na wieżyczce M45, do której zasilania były potrzebne mocniejsze akumulatory. Inicjatorem tego potwora był George Dillon będący wnukiem Mike'a Dillona założyciela firmy Dillon Precision zajmującej się produkcją narzędzi do elaboracji oraz ulepszeniami napędowych karabinów maszynowych M134D.

Ta trwająca 25/26 sekund chwila kosztowała w USA około 3250/3900 dolarów (15334/18401 zł) przy wykorzystaniu wyłącznie nabojów z pociskami ze smugaczem (cena 0,65 dolara za nabój M62) . Wyszłoby trochę taniej gdyby np. smugacz przypadał, na co piąty lub ósmy nabój w taśmie nabojowej. Warto jednak zaznaczyć, że podczas wydarzenia twórcy tego monstrum zużyli "tylko" 24 tys. sztuk amunicji co daje kwotę 15 600 dolarów (73,6 tys. zł).

Z kolei jeśli ktoś chciałby coś takiego przeprowadzić w Polsce, to w przypadku 26-sekundowej serii z tego monstrum ta kosztowałaby przynajmniej 24 tys. zł (koszt amunicji 7,62x51 mm NATO (.308 Winchester) to teraz co najmniej 4 zł sztuka). Niestety nie byłoby też widowiskowych barw, ponieważ amunicja ze smugaczem jest niestety niedostępna dla cywilów.