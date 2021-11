T-Mobile z drugim największym zasięgiem usług światłowodowych w Polsce

To dla nas ważny moment, ponieważ 4 miesiące po rozpoczęciu działalności operacyjnej, sfinalizowaliśmy rozmowy i podpisaliśmy umowę z kluczowym partnerem. T‑Mobile to nasz strategiczny klient, a zarazem stabilny, doświadczony operator, który zdecydował się nam zaufać. Już teraz pracujemy nad rozbudową zasięgu naszej sieci, dzięki czemu szybki, światłowodowy internet stanie się bardziej dostępny, a użytkownik zyska możliwość wyboru najlepszej oferty. Ten krok wpisuje się w naszą misję docierania do obszarów trudnych inwestycyjnie, a przez to wykluczonych cyfrowo. Zapraszamy do współpracy kolejnych operatorów" - powiedziała Magdalena Russyan, członek Zarządu ds. operacyjnych w Światłowód Inwestycje.