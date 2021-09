Szykuje się naukowy przełom? Naukowcy mogli natrafić na ciemną energię

Sprawa jest tym bardziej niezwykła, że międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem badaczy z Cambridge University, był nastawiony na poszukiwanie ciemnej materii. Według szacunków Wszechświat składa się z niej w ok. 27 procentach. Pomiary są prowadzone w laboratorium położonym 1,4 km pod górą Gran Sasso we włoskich Apeninach. To tam znajduje się XEON1T, pełniący funkcję wykrywacza ciemnej materii.