Szwedzi reagują na słowa Putina. Apel byłych dowódców wojskowych

Propozycje byłych dowódców

Według wojskowych, decyzja szwedzkich władz o zwiększaniu nakładów na obronność do 2030 r. to w obecnej sytuacji za mało. W ocenie Wedina i Werina "zagrożenie inwazją Ukrainy ze strony Rosji jest realne", a propozycje Putina są nie do przyjęcia dla Sztokholmu.