Szukasz telewizora? Modele w wersji smart w okazyjnych cenach

Wyostrzone barwy, obraz dokładniejszy w każdym detalu, naturalna płynność ruchu i realistyczny efekt – to właśnie nęci nas w nowoczesnych telewizorach. Jeśli do tego możemy na nich korzystać z internetu i np. Netflixa, mamy model idealny. Niektóre z takich telewizorów kupicie teraz taniej.

Dobry telewizor w niższej cenie

Niektóre telewizory z wysokiej półki to wydatek nawet 10 tys. zł, co znacznie przekracza możliwości finansowe wielu nabywców. Wystarczy postawić na solidny model o niewygórowanych, ale dobrych parametrach, aby zadowalający zakup zmieścił się w kwocie odpowiedniej dla budżetu (do 2, 2,5 albo 3 tys. zł). Dla porównania: telewizory 65-calowe (ok. 80 na 135 cm) 4K UHD i rozbudowanym wachlarzem funkcji smart to wydatek do 3 tys. zł.

Dobry telewizor to nie tylko Netflix na dużym ekranie. Optymalizacja ruchu, z każdym rokiem niższa cena na wysoką rozdzielczość i stale podnoszona jakość optymalizacji ruchu na ekranie – wszystko to, co bezpośrednio wpływa na jakość odbioru oglądanego obrazu, znajdziemy w przystępniejszej cenie. Jeśli na wakacje planów brak i z największą przyjemnością spędzisz je z rodziną przy ulubionym serialu, możliwe, że to właśnie teraz warto wybrać nowy model — najlepiej w wersji smart, czyli z dostępem do internetu. Okazje to nawet do 20 proc. niższe ceny na duże i nowoczesne telewizory znanych i cenionych marek.

Smart TV do 1 tys. zł?

Duże telewizory przeładowane nowoczesnymi funkcjami to wydatek od kilku tysięcy wzwyż. Co, jeśli nasz budżet, dostępne miejsce i potrzeby są dużo mniejsze? Do 2 tys. zł kupimy sporo różnych modeli telewizorów 4K UHD w wersji smart i o przekątnej ekranu długości ok. 55 cali. To w zupełności wystarczy dla potrzeb niewielkich salonów, gdzie na większy model zwyczajnie brak wystarczającej ilości miejsca. Mniejsze modele są dostępne nawet do 1 tys. zł.

Spraw prezent sobie i rodzinie – nowy telewizor