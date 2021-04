Sztuczna inteligencja może zabijać. Amerykanie mają już na to plan

Według koncepcji inżynierów US Army, systemy miałyby wystrzeliwać pociski przeciwpancerne, które wykrywałyby cele a następnie atakowały je z góry. To najbardziej wrażliwy obszar każdego pojazdu opancerzonego oraz czołgu, stąd właśnie wzięła się cała koncepcja. Miny przeciwpancerne wybuchające pod pojazdem nie mogą wywołać aż takich uszkodzeń, jak pocisk uderzający w jego górną część.

Miny mają być podłączone do sieci obsługiwanej przez sztuczną inteligencję . Zamysł jest taki, aby do tej samej infrastruktury podłączyć wszystkie sojusznicze pojazdy, co zmniejszy ryzyko ataku na własne jednostki. Jak czytamy w oświadczeniu amerykańskiej armii, system ma składać się z trzech elementów , na które złożono zamówienie.

Same "latające miny szturmowe" mają być w stanie skutecznie atakować cele znajdujące się w odległości 50 metrów. Umieszczone systemy będą zdolne do działania w trybie czuwania przez okres do sześciu miesięcy, z możliwością przejścia do trybu uzbrojenia wstępnego przez 30 dni.