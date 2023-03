Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior w warszawskiej siedzibie Kinguin

E-sport - od juniora do zawodowca

W Szkole Gospodarki Cyfrowej (SGC) Junior Izby Gospodarki Elektronicznej dzieci i młodzież poznają internet i jego możliwości. Wiedza wędruje od mentorów, trenerów, menadżerów i menadżerek branży e-commerce i IT do młodzieży. Trafia na podatny grunt, bo pokolenie Z i Alfa (Always on) jest zorientowane na internet i technologie. Ambicją trenerów SGC Junior jest wykształcenie u młodzieży aktywnej postawy - korzystania z nowoczesnych technologii w sposób odpowiedzialny i twórczy.

Sięgając po e-medale

Aktywność sieciowa młodzieży w dużej części odnosi się do rozrywki, a e-sport jest ważnym elementem gospodarki cyfrowej. W 2022 r. globalna liczba fanów e-sportu sięgnęła ponad 520 mln [1]. Światowymi liderami tego rynku są Azja i Stany Zjednoczone, jednak Polska w e-sporcie też wyróżnia się. Eksperci z Deloitte wskazują, że w porównaniu z innymi krajami Europy gramy nie gorzej niż e-sportowcy z Hiszpanii i Włoch, w czym zawiera się też społeczna świadomość tej dyscypliny, oraz liczba fanów (Raport Let’s Play, Deloitte 2022). Szacuje się, że już ponad 60 proc. Polaków w wieku 16-65 lat zetknęło się z pojęciem e-sportu. W 2022 r. na sponsoring e-sportu biznes przeznaczył ok 32 mln zł, (o 11 proc. więcej niż rok wcześniej). Eksperci spodziewają się, że w 2023 r. wzrost będzie podobny, jeśli nie wyższy.

Zawód - programista e-spotu

To szansa dla młodych ludzi - tak samo od strony rywalizacji, jak i programowania. Najlepszym miejscem do odkrycia jednego i drugiego jest samo serce e-sportu. Jednym z takich miejsc jest Kinguin Esports Performance Center w Warszawie. To właśnie tam odbyły się zajęcia SGC Junior, które odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Zamieniu, k/Warszawy, kierowanej przez dyrektora Michała Dolińskiego. "W Kinguin wierzymy, że każde dziecko zasługuje na dostęp do wysokiej jakości edukacji, zwłaszcza w czasach przyspieszonej cyfryzacji. Jedną z naszych trzech wartości firmowych jest Care - troska. Zapraszając młodzież do nas w ten sposób troszczymy się o jej edukację. Umożliwiamy poznanie możliwości, jakie niesie dorosłe życie w e-sporcie - mówi Robert Kalbarczyk, CEO w Kinguin. - Cieszymy się też, że możemy być częścią Szkoły Gospodarki Cyfrowej Junior, bo w ten sposób możemy dzielić się naszą zaawansowaną wiedzą z młodzieżą".

Do dzieła!

Podczas minionych zajęć SGC Junior uczniowie dowiedzieli się, jak tworzyć gry komputerowe. Dyskutowali o tym, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się w świecie gamingu i digitalu. Zwiedzając Kinguin Esports Performance Center, młodzież poznała też to, na czym polega fascynujące zajęcie profesjonalnych graczy e-sportowych. To, na co muszą zwracać uwagę w życiu codziennym, by osiągać najlepsze wyniki podczas turniejów gamingowych również stanowiło wyjątkową wartość poznawczą, wyniesioną z tych zajęć. "Stoimy na progu kolejnej olbrzymiej rewolucji cyfrowej związanej z rozwojem sztucznej inteligencji. Niektórzy eksperci już widzą, jak dużo może to zmienić. Jednak aby się w tym wszystkim odnaleźć, ważna jest wiedza, umiejętności i postawy, które w stosowaniu różnorodnych narzędzi musi kształtować obecna szkoła. Musimy wszyscy zrozumieć, że Nasi uczniowie, mimo iż są >>cyfrowymi tubylcami<< i dużo możemy się od nich sami nauczyć, to często nie do końca zdają sobie sprawę, jak właściwie i bezpiecznie z tego korzystać. Nasza Szkoła Podstawowa w Zamieniu uczestniczy w wielu projektach i programach, jak np. laboratoria przyszłości, aktywna tablica, Mozaik Education. Nauczyciele rozwijają swoje umiejętności w zakresie STEAM-owego modelu edukacji, a dzięki olbrzymiemu wsparciu Samorządu Gminy Lesznowola każda klasa wyposażona jest m.in. w ekrany dotykowe, które umożliwiają podejmowanie różnorodnych aktywności przez uczniów. Jako doświadczony nauczyciel, a obecnie dyrektor, stawiam zdecydowanie na połączenie tradycji z nowoczesnością" - mówi Michał Doliński, dyrektor szkoły w Zamieniu.

Ambicje vs rzeczywistość

Według raportu "Nastolatki 3.0" NASK [2] prawie co trzeci z nich po ukończeniu szkoły chciałby pracować w zawodach związanych z internetem i technologiami cyfrowymi. W kontraście do tego znajduje się Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2021 (DESI) [3]. Polska znajduje się w nim na 24 miejscu w UE, jeśli chodzi o edukację cyfrową dzieci i młodzieży. "Uważamy, że kompetencje cyfrowe trzeba kształtować już od najmłodszych lat, gdy tylko dziecko zaczyna świadomie korzystać ze smartfonu czy tabletu. Postępująca rewolucja technologiczna, pandemia i zdalne nauczanie podkreśliły, jak ważna jest umiejętność świadomego i bezpiecznego poruszania się w sieci, co zapewnia Szkoła Gospodarki Cyfrowej Junior" - dodaje Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby.

W pełni cyfrowe rodziny

W Szkołę Gospodarki Cyfrowej Junior mogę też zaangażować się rodzice. Na stronie internetowej e-Izby znajdują się webinary na temat bezpieczeństwa w internecie i rozwoju cyfrowego dziecka. Na potrzeby szkoły powstało również pierwsze w Polsce słuchowisko edukacyjne dla dzieci o bezpiecznych internetowych zakupach "Róża, a co chcesz wiedzieć o e-commerce?". Jego pomysłodawcą i jednym z autorów jest Artur Kurasiński, znany bloger i popularyzator technologii. "Róża… " zapowiada trzeci komiks edukacyjny o technologiach dla dzieci z serii pod tą samą nazwą, którego partnerem jest też e-Izba.

Nad Szkołą Gospodarki Cyfrowej Junior patronat honorowy objął Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, a także Federacja Konsumentów, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, NASK oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Do udziału w zajęciach szkoły podstawowe z całego kraju mogą zgłaszać się przez formularz na stronie www.

