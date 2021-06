WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

wymiana szyby + 2 szkło ochronneszkło hartowane Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 02-06-2021 02:04 Artykuł sponsorowany Szkło hartowane a ich producent - co warto wiedzieć? Smartfon możesz zabezpieczyć na różne sposoby. Popularnymi rozwiązaniami, które do tego służą są choćby pokrowce czy etui. Jeśli chcesz uchronić się przed kosztownymi naprawami, możesz również zainwestować w szkło hartowane. Na co warto zwrócić uwagę, wybierając taki produkt i jakie części telefonu możesz ochronić za jego pomocą? Share Hurtel - szkła hartowane Źródło: materiały partnera Znani producenci i ich produkty Wyświetlacz telefonu jest tą jego częścią, która jest szczególnie narażona na uszkodzenia. Upadek nawet z niewielkiej wysokości może się wiązać z jego usterką. Sposobem na zabezpieczenie ekranu jest zastosowanie szkła hartowanego. Co to za rozwiązanie? Uzyskuje się je w procesie hartowania szkła, który polega na podniesieniu jego temperatury do poziomu mięknięcia, czyli do ok. 630 stopni Celsjusza. Dzięki temu owe szkło staje się odporne na zarysowania, wykazuje kilkukrotnie wyższą odporność na uderzenia. Wybierając taki produkt, zwróć uwagę na:

Wytrzymałość – sprawdź parametr „H”, który wskazuje na odporność danego produktu. Warto zainteresować się akcesoriami o oznaczeniach od 7H do 9H. 9H świadczy o tym, że materiał jest tak twardy, że można go zarysować jedynie ostrzem diamentowym.

Dopasowanie – oczywiście szkło hartowane musi idealnie pasować do Twojego telefonu. Nie może przysłaniać głośnika czy też innych elementów, które znajdują się na ekranie. Powinno mieć wycięcia w niezbędnych miejscach. Sprawdź zatem, czy produkt jest przeznaczony do Twojego telefonu.

Cechy szczególne – dostępne są np. szkła matowe, które poprawiają widoczność ekranu w słoneczne dni. materiały partnera Hurtel - szkło hartowane Źródło: materiały partnera Uwaga: szkłem hartowanym możesz zabezpieczyć nie tylko wyświetlacz, ale również tył urządzenia czy aparat. Pamiętaj, że w przypadku tego produktu kluczowe znaczenie ma wybór produktu sprawdzonego producenta. Dzięki temu unikniesz jego odklejania się od powierzchni ekranu czy też pogorszenia jakości wyświetlanego obrazu. Oto producenci, których warto brać pod uwagę: 3mk Protection Marka ta jest polskim dostawcom zabezpieczeń do smartfonów, ale również innych akcesoriów GSM. Zapewnia ona ogromny wybór takich dodatków, które pasują do wielu modeli telefonów. Ciekawym jej rozwiązaniem jest choćby FlexibleGlass, czyli niepękająca hybryda folii i szkła. Gwarantuje ona zabezpieczenie przed zarysowaniami na poziomie 7H. To szkło hartowane jest niemal niewidoczne – ma zaledwie 0,2 mm grubości. BASEUS Marka BASEUS ta istnieje od 2009 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko ze względu na dostarczanie wysokiej jakości, odpornych produktów, ale również takich, które charakteryzują się znakomitym designem. Przykładem ciekawej propozycji z oferty tej firmy jest szkło hartowane 0,23 mm Anti Spy z ramką na cały ekran. Wykonane jest ono z elastycznego tworzywa PET, które zwiększa bezpieczeństwo urządzenia w razie wypadku. Szkło jest bezodpryskowe – nawet, jeśli pęknie, to się nie rozpadnie. Warto zwrócić uwagę na niezwykłą wytrzymałość tego produktu – 9H w skali Mohsa. Wozinsky Jeśli szukasz wysokiej jakości szkła hartowanego dostępnego w atrakcyjnej cenie, to weź pod uwagę firmę Wozinsky. Ta marka dostarcza wiele wyjątkowych produktów, a wśród nich szkła hartowane Full Glue. Wielowarstwowa ochrona doskonale zabezpiecza powierzchnię ekranu, a dzięki warstwie kleju produkt idealnie przylega do wyświetlacza. Twardość w przypadku tego rozwiązania wynosi 9H. Korzystanie z tego szkła hartowanego nie wpłynie negatywnie na czułość ekranu, natomiast okalająca je ramka zapobiega wyszczerbieniu osłony. Spigen Marka Spigen należy do najpopularniejszych dostawców akcesoriów GSM na świecie. Oferuje ona bogaty asortyment, a w tym takie rozwiązania, które sprawdzą się doskonale nawet w ekstremalnych warunkach. Przykładem produktu najwyższej klasy z jej oferty jest Glas.TR Platinum. Stopień jego twardości oceniany jest na 9H. Szkło zostało pokryte powłoką oleofobową, co ogranicza występowanie odcisków palców na jego powierzchni. Jest ono odporne nawet na zarysowania ostrymi przedmiotami. Dux Ducis Dux Ducis jest producentem wysokiej jakości akcesoriów ochronnych do telefonów komórkowych. Firma stawia na trwałe i nowoczesne materiały, takie jak choćby poliwęglan. Co więcej – jej produkty dostępne są w atrakcyjnych cenach. Przykładem propozycji szczególnie godnej uwagi jest Dux Ducis 9D Tempered Glass. Osłona ekranu jest wielowarstwowa – doskonale zabezpiecza wyświetlacz, co jest efektem warstwy kleju na całej jej powierzchni. Co istotne, produkt nie powoduje, że zmniejsza się czułość ekranu, a dzięki okalającej go ramce nie dochodzi do wyszczerbienia osłony. Gdzie kupić szkła hartowane znanych producentów? Szukasz wysokiej jakości szkła hartowanego? W sklepie z akcesoriami GSM hurtel.com znajdziesz produkty renomowanych marek, o różnych parametrach. Określ, jakie są Twoje oczekiwania i znajdź szkoło hartowane, które je spełnia i skutecznie zabezpieczy dane urządzenie. Artykuł sponsorowany