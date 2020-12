Sześciolatek zadłużył rodzinę. Wydał ponad 16 tys. dolarów w grze mobilnej

Według DailyMail chłopiec przez kilka miesięcy kupował przedmioty do gry mobilnej "Sonic Forces", w którą grał na iPadzie. Zakupione elementy pomagały mu przechodzić kolejne poziomy, a ich cena wahała się od 1,99 do 99 dolarów. W sumie od lipca wydał 16 239,10 dolarów.

Matka chłopca, skontaktowała się z działem pomocy Apple, kiedy zauważyła, że jednorazowo jej konto zostało obciążone 25 transakcjami o łącznej wartości 2500 dolarów. Razem z konsultantem Apple udało jej się ustalić, że zakupów dokonał jej 6-letni syn, ale firma odmówiła zwrotu pieniędzy. Argumentowała to faktem, że przez ponad 60 dni nikt nie złożył reklamacji za zakupy.

Jak podaje DailyMail, pani Johnson przyznała, że jej syn zachowywał się jak narkoman. "To tak, jakby mój sześciolatek robił sobie kreskę z kokainy – i to coraz szerszą i szerszą", powiedziała, ale uważa, że Apple powinien był uwzględnić reklamację:

- Mój syn nie rozumiał, że pieniądze są prawdziwe. Jak mógł rozumieć? Gra w kreskówkową grę w świecie, o którym wie, że nie jest prawdziwy. Dlaczego pieniądze miałyby być dla niego prawdziwe? Wymagałoby to dużego skoku poznawczego - dodała.

Jednak jedyne, co mógł zrobić konsultant w tej sprawie, to zasugerować mamie chłopca skorzystania z narzędzi kontroli rodzicielskiej, które są dostępne na systemie iOS. Kobieta w rozmowie z DailyMail przyznała, że rodzina teraz ma problem z podstawowymi opłatami i przestrzega rodziców innych dzieci, by również wzięli pod uwagę zabezpieczenie urządzeń przed dziećmi.