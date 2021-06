Szef NASA uważa, że nie jesteśmy sami we wszechświecie

- Tak, widziałem ten tajny raport. Sugeruje on w zasadzie to, co myśleliśmy. Nie znamy odpowiedzi na to, co widzieli piloci marynarki wojennej – oni wiedzą, że coś widzieli, śledzili to, skierowali na to swoje radary, podążali za tym, widząc, jak błyskawicznie przemieszczało się z jednego miejsca do drugiego – skomentował szef NASA - Bill Nelson w rozmowie z CNN.