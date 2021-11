Szef CIA z wizytą w Moskwie. Kreml dostał ostrzeżenie

W środę, 3 listopada do sprawy odniosła się rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, która przejrzała artykuły pojawiające się m.in. w amerykańskich mediach. Jak podaje TASS, Zacharowa nawiązała się do materiałów Politico, The Washington Post i Foreign Policy. Uznała je za część fałszywej kampanii informacyjnej.