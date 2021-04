Szczoteczka soniczna wyróżniona za redukcję hałasu – koniec nieprzyjemnego brzęczenia

Brytyjska organizacja „Noise Abatement Society” (w wolnym tłumaczeniu Organizacja na rzecz walki z hałasem) działa w celu redukcji zanieczyszczenia naszego otoczenia zbędnym hałasem – jest on uciążliwy, przeszkadza i rozprasza, a nawet bywa szkodliwy dla zdrowia. Organizacja ta przyznaje specjalny certyfikat producentom urządzeń elektrycznych, którzy wspierają jej cele statutowe; wyróżnia też same urządzenia, które znacząco poprawiają komfort i zdrowie naszego życia przez redukcję hałasów.

Producent, Oclean – firma znana z innowacyjnego podejścia do swoich produktów – opracowała unikatową technologię, która sprawia, że najnowszy model szczoteczki sonicznej urzeka komfortem korzystania. Ludzkie ucho wychwytuje dźwiękie, które mieszczą się w przedziale 16 - 20 000 Hz. „Ultrasoniczna technologia aktywnej redukcji hałasu” polega na wykorzystaniu sygnału o częstotliwości powyżej 20 000 Hz do napędzania silniczka szczoteczki – te dźwięki są, ale generowane są poza zakresem słyszalności. Dźwięk pracy samego silniczka, a konkretnie fala dźwiękowa z tym związana, jest dodatkowo tłumiona przez system redukcji szumów.

Szczoteczka soniczna Oclean Xpro Elite Super Smart jest wspierana przez dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne – w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych szczoteczek, można do codziennego korzystania aplikacja nie jest potrzebna. Kolorowy wyświetlacz na samej szczoteczce, nowy chip i system operacyjny wspaniale wspierają użytkowników w codziennej trosce o higienę jamy ustnej (aplikacja przydaje się do analizy danych długoterminowych). Szczoteczkę wyposażono między innymi w czujnik nacisku, który prędkość ruchów główki dostosowuje do siły nacisku (by chronić szkliwo). Wykorzystano również technologię szybkiego ładowania bezprzewodowego, znaną ze smartfonów z wyższej półki, w rezultacie czego pełne naładowanie szczoteczki zajmuje maksymalnie 3,5 godziny.