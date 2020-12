WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne szczoteczki elektryczne + 5 szczoteczkielektryczna szczoteczka sonicznaszczoteczka sonicznamycie zębóworal-b 1 godzinę temu Artykuł sponsorowany Szczoteczka soniczna do zębów - dlaczego warto i którą wybrać? Popularność szczoteczek sonicznych nieustannie rośnie. Panuje większa świadomość potrzeby dbania o nasze zęby, chęć posiadania pięknego uśmiechu i ciekawość nowości, jaką jest szczoteczka soniczna. Czy jednak wiemy, jaką szczoteczkę do zębów wybrać, jakie rodzaje mamy na rynku i czym się od siebie różnią Podziel się Oral-B (materiały partnera) Szczoteczka soniczna - co ją wyróżnia? Szczoteczka soniczna to rodzaj szczoteczki elektrycznej. Czym są szczoteczki elektryczne, wie chyba każdy. Zasada jest dość prosta. Ważne, by urządzenie działało na prąd, dzięki któremu silniczek wbudowany w sprzęt może rozpędzić się do konkretnych prędkości, a tym samym wprawić główkę szczoteczki w ruch. Proces ten ułatwia mycie zębów, gdyż użytkownik nie musi operować narzędziem w stu procentach samodzielnie. Warto jeszcze dodać, że najczęściej energia elektryczna potrzebna do napędzenia silniczka kumulowana jest w specjalnym akumulatorku, umiejscowionym w konstrukcji, a akumulator ładuje się poprzez gniazdo sieciowe po osadzeniu szczoteczki na specjalnej stacji ładującej. Każda szczoteczka elektryczna, jeśli tylko jest prawidłowo użytkowana, będzie zatem lepsza od manualnej. Ale czy każda szczoteczka elektryczna jest szczoteczką soniczną? Nie każda. Konstrukcja szczoteczki sonicznej jest głęboko przemyślana i specjalnie opracowana. Opiera się ona o wykorzystanie właściwości dźwięków słyszalnych przez człowieka. Wbrew pozorom nie jest wynalazkiem pochodzącym z tego stulecia. Pierwsze prototypy funkcjonowały już w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, a produkcja na masową skalę miała miejsce chwilę później. A jak to konkretnie działa? Szczoteczka soniczna średnio generuje dźwięki o częstotliwości około 260 Hz. Ta częstotliwość zgrana jest ze specjalną konstrukcją urządzenia. Mechanizm prezentuje się następująco: Fale dźwiękowe wytwarzają w połączeniu ze śliną w jamie ustnej oraz wodą falę hydrodynamiczną objawiającą się chmurą bąbelków. Dociera ona w trudniej dostępne miejsca, transportując tam pastę do zębów. Soniczność wspiera więc naszą codzienną higienę jamy ustnej. Czy jednak wystarczy znaleźć jakąkolwiek, najtańszą szczoteczkę soniczną i bez namysłu wrzucić ją do koszyka? Gdzie jest haczyk? Należy pamiętać, że główne źródło sił czyszczących nie pochodzi z dźwięku, a z pracy włókien szczoteczki oczyszczających każdą powierzchnię zęba. Rodzaje szczoteczek sonicznych Szczoteczki soniczne dzielimy na: Szczoteczka soniczna z podłużną główką materiały partnera (materiały partnera) Takie urządzenia spotkamy najczęściej pod określeniem „szczoteczka soniczna”. Można uznać je za sprzęty standardowe, powszechne i zwyczajne. Są bez wątpienia lepsze od zwykłych szczoteczek manualnych, ale nie stanowią rynkowego hi-endu, jeśli chodzi o urządzenia soniczne. Rozróżnimy je poprzez podłużną, zbliżoną do manualnej, główkę. Zasada soniczności działa tak, jak opisano to powyżej. W ciągu minuty urządzenie wykonuje wiele tysięcy drgań, ułatwiających mycie zębów. Warto jednak zaznaczyć, że tego rodzaju sprzęt wymaga czynnej współpracy ze strony użytkownika. Innymi słowy myjemy zęby podobnie jak szczoteczką manualną, to znaczy, że główkę przykładamy do powierzchni zębów w kierunku linii dziąseł, pod kątem około 45 stopni, pamiętając jednocześnie o dodatkowym ruchu wymiatającym. Niestety podłużny i za duży kształt główki szczoteczki sonicznej utrudnia dostanie się do tylnych powierzchni zębów trzonowych oraz trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej. Użytkownik zmuszony jest wykonywać ruch wymiatający oraz kontrolować siłę nacisku. Szczoteczka soniczno - rotacyjna materiały partnera (materiały partnera) Urządzeniem bardziej zaawansowanym jest szczoteczka soniczno-rotacyjna z małą okrągłą główką. Stanowi ona syntezę profesjonalnego stomatologicznego narzędzia i rozszerzonej wersji szczoteczki sonicznej. W czym konkretnie lepsza będzie konstrukcja soniczno-rotacyjna od typowej szczoteczki sonicznej? Po pierwsze należy zwrócić uwagę na o wiele szersze pasmo generowanych częstotliwości (od 200 Hz aż do 400 Hz). Po drugie na kształt ruchomej główki, która jest w stanie bez żadnego problemu dotrzeć do każdego zakamarka jamy ustnej. Po trzecie szczoteczka soniczno-rotacyjna działa w ruchu oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnym, określanym skrótowo jako „ORP” lub „3D”, a zatem wykonuje niemal całą pracę za nas. Co więcej, nie wymaga od nas żadnej dodatkowej techniki szczotkowania- można powiedzieć, że robi wszystko za nas. Naszym jedynym zadaniem jest przyłożenie włókien do powierzchni zęba, odczekanie 2-3 sekund i… zmiana powierzchni zęba. To wszystko! Dodatkowo można również zapomnieć o ryzyku zbyt mocnego szorowania, gdyż najbardziej nowoczesne sprzęty tego rodzaju, same kontrolują siłę nacisku i sygnalizują, gdy przesadzimy z mocą. Dodatkowo przy użyciu czujnika siły nacisku, najczęściej szczoteczki zmniejszają prędkość w trosce o wrażliwe zęby i dziąsła.

To bardzo ważne, gdyż mocniej, nie zawsze znaczy lepiej. Szczególnie dla naszych dziąseł. Którą szczoteczkę soniczną wybrać? Ostateczny wybór zawsze zależy od wybierającego i stanowi indywidualną kwestię. Stając jednak przed suchymi faktami i stawiając urządzenia w kontekście porównawczym, bez wątpienia na przód peletonu wysuwają się szczoteczki soniczno-rotacyjne. Łączą one najlepsze cechy, jednocześnie generując wartość dodaną pod postacią słyszalnych fal dźwiękowych- soniczności. Za przykład można wziąć szczoteczkę Oral-B Genius X. To obecnie najbardziej nowoczesny model na rynku. W urządzeniu znajduje się nie tylko cały szereg udogodnień, poczynając od wspomnianego wyżej ruchu ORP, ale także pełna soniczność i cały szereg innych patentów, takich jak SmartRing (kontrola nacisku) oraz wytrzymały akumulator (dwa tygodnie pracy na pełnym naładowaniu baterii). Genius X może więc być najlepszym wyborem wśród szczoteczek do zębów. Ekskluzywny projekt uzupełniają niezwykłe właściwości i dodatki takie jak schludne etui podróżne z funkcją jednoczesnego ładowania szczoteczki i telefonu, czy kompatybilność z różnymi końcówkami Oral-B przeznaczonymi do różnych zadań. Największą innowacją jest jednak współpraca z aplikacją monitorującą przebieg zabiegów higienicznych. I choć podobną funkcję spotkamy w wielu innych modelach, Genius X oferuje znacznie więcej. To jedyna szczoteczka do zębów, która nie narzuca nam konkretnego stylu szczotkowania, a…uczy się naszego i opracowuje indywidualny program optymalnego dbania o higienę jamy ustnej, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji. materiały partnera (materiały partnera) Dlaczego warto wybrać szczoteczkę soniczną? Są to urządzenia przewyższające skutecznością zwykłe szczoteczki manualne. Niezależnie od tego, na którą z opcji się zdecydujemy, w każdym przypadku możemy liczyć nawet na stuprocentową skuteczność w usuwaniu płytki nazębnej. Do tego dochodzi wygoda użytkowania, szczególnie w szczoteczkach soniczno-rotacyjnych. To nie tylko nowoczesny sprzęt, ale przede wszystkim sprzęt skuteczny. Jedyne, o czym użytkownik powinien pamiętać to systematyczność i regularność jego używania, dobór odpowiedniej pasty i główki. Najlepsze modele wyposażone są w wyjątkowo wytrzymałe akumulatory, które potrafią wytrzymać w podróży nawet dwa tygodnie. A jeśli zechcielibyśmy myć zęby częściej niż dwa razy dziennie, praktyczna funkcja ładowania w specjalnym etui podróżnym z pewnością nam to ułatwi. Sześć trybów zostało stworzonych po to, by nieść nam pomoc w różnych sytuacjach- tryb wybielający sprawi, że nasz uśmiech stanie się olśniewający, tryb intensywny poradzi sobie nawet z najbardziej uciążliwymi resztkami pokarmowymi, a delikatny pozwoli zadbać o bardziej wymagające zęby i dziąsła. Istnieją też specjalne modele szczoteczek soniczno-rotacyjnych dla dzieci, w różnych kategoriach wiekowych. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku