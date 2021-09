WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne oral-b + 2 szczoteczka sonicznahigiena jamy ustnej Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 09-09-2021 14:39 Artykuł sponsorowany Szczoteczka magnetyczna Oral-B iO - czym różni się od sonicznej? Prawdziwy przełom w technologii elektrycznych szczoteczek do zębów zdarza się średnio co trzydzieści lat. Wbrew powszechnym wyobrażeniom, szczoteczki soniczne pojawiły się już w latach sześćdziesiątych XX wieku. Choć ciągle identyfikuje się je jako względną nowość, szczoteczki elektryczne z okrągłą główką zostały wprowadzone do sprzedaży w latach 90. XX wieku. Teraz przyszedł czas na kolejny, prawdziwy przełom, którym z pewnością jest szczoteczka magnetyczna przedstawiona przez Oral-B! Share Szczoteczka magnetyczna Oral-B iO - czym różni się od sonicznej? Źródło: materiały partnera Szczoteczka magnetyczna - najnowsza technologia Szczoteczka magnetyczna pojawiła się na świecie w 2020 roku. Zdołała zachwycić użytkowników w USA oraz w krajach Europy Zachodniej. Jest zupełną nowością, a jej przełomowy charakter już zdążyło potwierdzić Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Czym się cechuje? Podstawową innowacją jest tu napęd magnetyczny. Działa on beztarciowo, dzięki elektromagnesowi, który pozwala na jeszcze dłuższą żywotność urządzenia. Przekazuje on mikrowibracje bezpośrednio do główki szczoteczki, dzięki czemu energia kumulowana jest dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna najbardziej. W praktyce oznacza to jeszcze bardziej ergonomiczne wykorzystanie pracy sprzętu, które przenosi się na jeszcze bielszy uśmiech i zdrowsze zęby. W szczoteczkach sonicznych i soniczno-rotacyjnych silnik połączony był z główką przez cały szereg pośrednich elementów. Przez to siłą rzeczy dochodziło do utraty energii po drodze z napędu do główki. W najnowszych szczoteczkach magnetycznych konstrukcja jest o wiele mniej zawiła, za to o wiele bardziej innowacyjna. Jaki ma to wpływ na użytkowanie? Po pierwsze wydajność urządzenia. Możemy mieć pewność, że każdy amper i każdy wolt zostanie wykorzystany w jak największym procencie. Po drugie ergonomia urządzenia sprawia, że zęby doczyszczone są lepiej, niż kiedykolwiek wcześniej. Po trzecie prawidłowo dystrybuowana energia, w silniku bez tarć, wpływa na komfort akustyczny. Czy on rzeczywiście się liczy? Poczujecie różnicę, gdy niemal bezgłośnie umyjecie zęby. Oral-B iO - Czym się charakteryzuje? Wśród nowych szczoteczek magnetycznych występuje graduacja stopnia zaawansowania oznaczana konkretną numeracją modeli. Najbardziej zaawansowana wersja to szczoteczka magnetyczna Oral-B iO9. Czym się charakteryzuje? materiały partnera Oral-B iO - czym się charakteryzuje? Źródło: materiały partnera · niezawodna okrągła główka Oral-B nieustannie stawia na okrągłą główkę. Dlaczego? Jest inspirowana profesjonalnymi narzędziami stomatologicznymi. Dzięki temu stanowi formę skuteczną oraz niezawodną w działaniu. Ten kształt doskonale otacza każdy ząb osobna, a kompaktowy rozmiar lepiej dociera do trudno dostępnych miejsc. · ruch oscylacyjno-rotacyjny i mikrowibracje To główka i jej ruchy stanowią najważniejsze czynniki w konstrukcji szczoteczek elektrycznych i efektywności usuwania płytki bakteryjnej. Dzięki napędowi magnetycznemu generowane są mikrowibracje, które rozbijają płytkę bakteryjną. Natomiast ruchy oscylacyjno-rotacyjne delikatnie ją wymiatają. Dzięki mikrowibracjom szczoteczka przesuwa się płynnie po powierzchni zębów, wykonując całą pracę za nas. · tryby czyszczenia Oral-B iO9 ma aż 7 trybów czyszczenia. - Tryb codziennego czyszczenia – idealna na co dzień. - Wybielanie – dla wszystkich, którzy chcieliby przeprowadzić delikatną, ale skuteczną i profesjonalną kurację wybielającą, w zaciszu swojej własnej łazienki. - Pielęgnacja dziąseł – dla tych, którzy już wiedzą, jak bardzo ważną przestrzenią, w zakresie higieny jamy ustnej, są dziąsła. - Delikatne czyszczenie – dla osób ze stałymi lub czasowymi problemami z nadwrażliwością zębów lub dziąseł. - Bardzo delikatny - to nowość w szczoteczkach do zębów. Program ten przeznaczony jest dla osób, których zęby i dziąsła potrzebują wyjątkowej delikatności. - Tryb do czyszczenia języka – to właśnie na języku gromadzi się najwięcej bakterii dlatego istotne jest, by pamiętać o dokładnej higienie. - Tryb intensywny – dla wszystkich, którzy chcą mieć pewność, że doczyścili zęby lepiej niż jest to standardowo wskazane. Idealny tryb po czasowych zaniedbaniach lub w sytuacji, gdy czujemy dyskomfort związany z zaleganiem resztek pokarmów. Szczoteczki Oral-B iO serii 6-8 mają pięć i sześć trybów czyszczenia, co również stanowi większą ilość niż w większości szczoteczek elektrycznych. Dzięki temu łatwiej jest nam osiągnąć zamierzony cel i dostosować szczoteczkę do własnych potrzeb. · interaktywny, kolorowy wyświetlacz OLED Panel frontowy urządzenia został wyposażony w wyświetlacz OLED, który nie tylko się z nami wita, ale również wskazuje między innymi wybrany przez nas tryb, odmierza czas oraz pokazuje poziom naładowania baterii. Przypomni również o konieczności wymiany końcówki na nową, co trzeba robić po upłynięciu każdego kolejnego kwartału, a o czym nie zawsze pamiętamy.









Źródło: materiały partnera Nowy, inteligentny czujnik nacisku

· Nowy, inteligentny czujnik nacisku Oral-B iO został wyposażony w zupełnie nowy, inteligentny czujnik nacisku. Po co? Po to, by nie uszkodzić zębów i dziąseł. Czasem chcemy szorować zęby zbyt mocno, a przecież nie o to chodzi. Dlatego Oral-B iO została wyposażona bardzo precyzyjny system ostrzegania. Zaalarmuje na czerwono, gdy użytkownik przesadzi z naciskiem. Ale to nie wszystko. Nowością jest komunikowanie za pomocą koloru zielonego właściwego nacisku oraz wybranym, zdefiniowanym w aplikacji kolorem zbyt słabego nacisku, który może nie pomóc nam w osiągnięciu celów. · ciszej, delikatniej i lepiej Napęd magnetyczny nie tylko odpowiednio gospodaruje energią, ale również wpływa na komfort akustyczny. Cicha, delikatna praca jest jednocześnie bardzo skuteczna dzięki odpowiednim ruchom i kształtowi główki, co zapewnia uczucie profesjonalnej czystości i przyjemne doznania. · sztuczna inteligencja i funkcja wykrywania położenia W specjalnej aplikacji dedykowanej na smartfona lub tablet, ujrzymy wizualizację naszych zębów w trakcie mycia w aż 16 strefach jamy ustnej! Aplikacja wskaże, które miejsca pominęliśmy i wymagają doczyszczenia. Dzięki temu urządzenie staje się naszym prywatnym asystentem dbającym o zdrowie jamy ustnej. · magnetyczna ładowarka Superszybka ładowarka naładuje do pełna akumulator Oral-B iO już w 3 godziny i to na całe dwa tygodnie! Czternaście dni jest tu liczone w trybie regularnego mycia zębów, dwa razy dziennie po dwie minuty. Więc jeśli zapomnimy ładowarki na tygodniowy wyjazd, lub jeśli udamy się w dzikie miejsce pod namiot, możemy mieć pewność, że akumulator urządzenia nas nie zawiedzie. · wbudowany timer Krótsza wibracja (pojawiająca się co 30 sekund) oznajmi nam konieczność zmiany szczotkowanego obszaru. Dłuższa wibracja zakomunikuje nam, że minęły dwie minuty. Dodatkowo czas odliczany jest na wyświetlaczu szczoteczki, a po zakończonym czyszczeniu, które trwało przynajmniej dwie minuty zobaczymy uśmiechniętą buźkę. Co więcej, szczoteczka nie wyłączy się po określonym czasie, pozwalając nam cieszyć się delikatnym i wygodnym czyszczeniem jamy ustnej dłużej, jeśli tego chcemy, bez konieczności ponownego włączania urządzenia. · etui podróżne Ergonomiczne etui podróżne, zaopatrzone w funkcję ładowania (Oral-B iO 9), bardzo przydaje się na wyjazdach. Szczoteczka magnetyczna i szczoteczka soniczna - różnice Co jest najważniejsze, jeśli chodzi o właściwości technologiczne szczoteczki do zębów? Co wpływa na skuteczność jej działania? W każdej szczoteczce elektrycznej za efektywność odpowiada… mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń, przebarwień i płytki bakteryjnej, które łączy się z kształtem główki, wykonywanym przez nią ruchem oraz co się z tym wiąże techniką czyszczenia. W szczoteczce sonicznej tradycyjna główka wykonuje ruchy z boku na bok, a główka ma tradycyjny podłużny kształt, podobnie jak szczoteczki manualne. Kształt główki sprawia, że przy czyszczeniu wymagana jest odpowiednia technika, aby dotrzeć do wszystkich obszarów jamy ustnej. Sama soniczność jest, tak naprawdę, jedynie dodatkiem, który wspomaga proces mycia zębów. Można powiedzieć, że wykorzystywanie właściwości fizycznej, polegającej na generowaniu fali dźwiękowej, która spienia wodę, pastę i ślinę, czyniąc z tej mieszanki coś na kształt chmury bąbelków, ma znaczenie wspierające. Oczywiście tradycyjna szczoteczka soniczna jest o wiele bardziej skuteczna od manualnej, ponieważ jest w stanie wykonać więcej ruchów, ale nie wytrzymuje konkurencji w zderzeniu z technologią magnetyczną. W działaniu szczoteczki magnetycznej wygląda to zupełnie inaczej. Po pierwsze dysponuje ona małą okrągłą główką, która pozwala otoczyć każdy ząb z osobna. Jeżeli chodzi o technikę szczotkowania – tutaj Oral-B iO przynosi prawdziwą rewolucję – mikrowibracje. Oral-B iO ma pierwszy w swoim rodzaju liniowy napęd magnetyczny, który przenosi energię bezpośrednio na końcówki włókien. Dzięki temu szczoteczka czyści niezwykle dokładnie i delikatnie, a jednocześnie cicho - wystarczy przyłożyć główkę szczoteczki Oral-B iO na dwie sekundy do zęba, a mikrowibracje delikatnie rozbijają, zaś ruchy oscylacyjno-rotacyjne wymiatają płytkę bakteryjną. Naszym zadaniem jest jedynie zmienić oczyszczaną powierzchnię poruszając się od zęba do zęba. Dzięki mikrowibracjom szczoteczka przesuwa się po powierzchni zębów, wykonując całą pracę za nas. Badania kliniczne potwierdzają, że szczoteczka Oral-B iO w porównaniu do szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean SMART4 usuwa zdecydowanie więcej płytki bakteryjnej, także z trudnodostępnych miejsc (Goyal CR, et al., Am J Dent 2021;34:54-60") Dodatkowo, w porównaniu ze szczoteczką manualną usuwa do 100% więcej płytki bakteryjnej, a zęby są widocznie bielsze już od pierwszego dnia użycia szczoteczki dzięki usunięciu przebarwień powierzchniowych. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku