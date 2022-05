Nasza świadomość dotycząca zdrowia nieustannie się zwiększa. Staramy się bardziej dbać o każdy jego aspekt poprzez odpowiedni tryb życia, zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną czy wizyty u lekarzy specjalistów. Bardzo ważnym obszarem stała się również odpowiednia higiena jamy ustnej. Coraz więcej z nas ma świadomość, że zaniedbanie tej sfery wiąże się nie tylko z problemami związanymi z zębami czy dziąsłami, ale w rezultacie może prowadzić do rozwinięcia się w całym organizmie poważnych chorób przewlekłych czy stanów zapalnych. Jedną z najważniejszych decyzji w tej kwestii jest wybór odpowiedniej szczoteczki do zębów. Na co zwrócić uwagę? Jaką warto wybrać?

Dlaczego wybór odpowiedniej szczoteczki do zębów jest ważny?

W jamie ustnej może zaczynać się wiele chorób i to również tych ogólnoustrojowych. Zęby, o które nie dbamy we właściwy sposób, to w finale dyskomfort, ból i sporo problemów. A przecież tak być nie musi. Wystarczy wprowadzić w swoje życie odpowiednią higienę jamy ustnej, która z całego dnia zabierze nam łącznie 5 minut. Odpowiednia szczoteczka do zębów, właściwa pasta, umiejętnie używana nić dentystyczna, płyn do płukania jamy ustnej to zestaw, który kompleksowo zadba o nasze zęby.

W ten sposób uchronimy się nie tylko od groźnej próchnicy, ale również od całego szeregu innych chorób będących jej następstwem. Odpowiedni warsztat i umiejętne z niego korzystanie, to nie tylko zdrowe, ale również pięknie wyglądające zęby. Wszyscy wiemy, jak bardzo dziś się to liczy. Dlaczego? Dlatego, że w informacyjnym chaosie, ludzie bardzo często są zmuszeni szybko nas ocenić. A często ocenia się po wyglądzie. Oczywiście nie zastąpi on talentu, osobowości, czy kompetencji, ale osoba, która zakodowała się w pamięci lepiej, z pewnością bardziej zwróci na siebie uwagę.

Szczoteczka do zębów- na co zwracać uwagę?

Na rynku szczoteczek znajduje się mnóstwo ich odmian. Już jakiś czas udowodniono, że każda szczoteczka elektryczna jest znacznie bardziej skuteczna niż manualna. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wykonuje ona znacznie więcej ruchów, niż sami jesteśmy w stanie wykonać, czyszcząc zęby zwykłą szczoteczką. Na jakie jej cechy warto zwrócić uwagę i dlaczego?

· główka szczoteczki

Do wyboru mamy główki podłużne w szczoteczka sonicznych (podobne do tych w zwykłych szczoteczkach manualnych) i okrągłe. Te pierwsze dysponują ograniczonym zakresem ruchu (z boku na bok). Okrągłe zostały opracowane tak, by działać szybko i wielopłaszczyznowo.

· ruchy główki

To najważniejszy element pod względem skuteczności szczoteczki. Nie jej wygląd ani żadne trudne do zweryfikowania właściwości myją zęby. W przypadku podłużnych główek szczoteczek sonicznych użytkownik musi wykonywać dodatkowe ruchy, żeby proces przebiegał prawidłowo. W nowoczesnych szczoteczkach elektrycznych z okrągłymi główkami całą pracę wykonuje za nas urządzenie.

· technologia

Najbardziej popularnymi są szczoteczki soniczne. Warto odnotować, że technologia w nich użyta ma więcej lat, niż może się pozornie wydawać. Pojęcie soniczności stało się jednak ostatnimi czasy bardzo modne, choć dla większości ludzi jego prawdziwe znaczenie ciągle kryje się w sferze tajemnic. Należy więc mocno się zastanowić, czy przy wyborze szczoteczki zależy nam na tym, co niezwykle się nazywa, czy na tym, co naprawdę działa. Oprócz soniczności mamy również szczoteczki ORP (soniczno-rotacyjne) oraz zupełną nowość- szczoteczki magnetyczne.

· tryby pracy

Po co komu wiele trybów? Nie zawsze sprawdza się to samo. Nasz organizm doznaje różnych odmiennych stanów, podobnie jak zmieniają się nasze potrzeby. Dobrze jest więc zdecydować się na urządzenie, które będzie nam oferować jak najszerszą paletę trybów do wyboru. Czasem mamy potrzebę delikatnej pielęgnacji, czasem wybielania, a najczęściej codziennego mycia. Dobrze jednak, jeśli pamiętamy również o ochronie naszego języka i dziąseł. A przecież nie istnieją tryby uniwersalne, do wszystkiego.

· technika mycia

Szczoteczka manualna, choć znamy ją wszyscy od dzieciństwa, to w praktyce wyższa szkoła jazdy. By opanować technikę doskonałą należy naprawdę mocno pochylić się nad właściwymi ruchami oraz ich znaczeniem. Użytkownik szczoteczki sonicznej również musi pamiętać o stosowaniu specjalnej techniki mycia. Inaczej sprawa wygląda w kontekście użytkowania szczoteczek z okrągłą główką. Jedynym elementem, o którym trzeba pamiętać to dotarcie z główką wszędzie tam, gdzie trzeba oraz dbanie o odpowiedni nacisk.

· czujnik nacisku

Dobrze, jeśli szczoteczka dysponuje czujnikiem siły nacisku. Idealnie, jeśli jest to inteligentny czujnik nacisku, czyli taki, który alarmuje zarówno, gdy działamy ze zbyt dużą, jak i ze zbyt małą siłą. Mycie zębów nie polega ani na delikatnym, ani na zbyt mocnym szorowaniu. W pierwszym wypadku możemy nie osiągnąć odpowiednich efektów, natomiast w drugim możemy doprowadzić do uszkodzenia szkliwa.

· producent

Najlepiej zaufać marce, która w swoim portfolio ma szczoteczki elektryczne od długiego czasu. Najlepiej takiej, która specjalizuje się w produkcji urządzeń do higieny jamy ustnej. Problem, który powstał podczas niedawnego renesansu popularności szczoteczek sonicznych polegał na tym, że zaczęły je produkować firmy nie mające wcześniej nic wspólnego z tą sferą.

· design

To bardzo indywidualna kwestia, jednak warto pomyśleć o designie, który będzie się nam podobać przez dłuższy czas, idealnie wpasuje się we wnętrze naszej łazienki.

· ładowanie i czas pracy

Dla jednych będzie bardzo ważne, dla innych mniej. Najnowsze szczoteczki elektryczne wytrzymują dwa tygodnie na jednym ładowaniu.

· aplikacja

Jeśli lubimy nowinki technologiczne, może to być dla nas istotną kwestią. Aplikacja jest dodatkowym urozmaiceniem, dzięki którym uczymy się poprawnych nawyków, możemy obserwować postępy w szczotkowaniu, stawiać sobie cele do zdobycia.

· dostępność

Przed zakupem szczoteczki dowiedzmy się, czy z łatwością będziemy mogli kupić końcówki (należy je wymieniać co 3 miesiące według zaleceń dentystów). Ile kosztują, czy są dostępne w pobliskiej drogerii lub online.

· dodatkowe ułatwienia

Drobne, dodatkowe szczegóły, takie jak: timer, etui podróżne z funkcją ładowania niby mniej znaczą, ale doceniamy je częściej niż może się początkowo wydawać.

Rodzaje szczoteczek elektrycznych

Na rynku szczoteczek elektrycznych znajdziemy:

· Szczoteczki soniczne

Szczoteczki soniczne to wynalazek sprzed wielu dekad (pełnoprawny pierwszy model powstał w 1964 r.). Podstawą jego działania jest zdolność do generowania dźwięku o określonej częstotliwości (zwykle około 260Hz). Fala dźwiękowa ten wpływa na powstawanie piany z pasty, wody i śliny. Podczas mycia zębów piana dociera do trudniej dostępnych miejsc, wspomagając cały proces. Ponadto soniczność nie oznacza żadnych dodatkowych właściwości.

Konstrukcja urządzenia jest dość prosta. Podłużna główka, przypominająca tę ze zwykłych szczoteczek manualnych, porusza się w ograniczonym zakresie (z boku na bok). Użytkownik zobowiązany jest do stosowania specjalnej techniki bez której efektywne umycie zębów nie byłoby możliwe (przykładanie włókien pod kątem 45 stopni, wykonywanie ruchu wymiatającego od dziąseł, w dół zęba i na zewnątrz).

· Szczoteczki oscylacyjno-rotacyjne

Powstały ponad trzy dekady temu. Pierwszy model do sprzedaży trafił w roku 1991. Konstrukcja okrągłej główki ewoluowała potem w postać znaną ze szczoteczki soniczno-rotacyjnej. Ale jak, w ogóle, powstał pomysł okrągłej, obrotowej główki w użytku domowym? Dlaczego postanowiono całkowicie odwrócić stały porządek? Dlatego, że pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, naukowcy z Oral-B uznali, że nie bez przyczyny profesjonalne, stomatologiczne narzędzia do zębów mają okrągły kształt. Opracowano zatem domową wersję pewnych rozwiązań, choć wówczas generowane prędkości oraz zakres ruchu były skromne w porównaniu z dzisiejszymi. Proste szczoteczki oscylacyjno-rotacyjne wciąż można spotkać w sprzedaży. Nie funkcjonują one tak doskonale jak współczesne modele soniczno-rotacyjne (ORP), a już tym bardziej magnetyczne, ale z sukcesem zastępują szczoteczki manualne.

· Szczoteczki soniczno-rotacyjne (ORP)

Szczoteczki ORP pojawiły się kilka lat temu. Trudno mówić o konkretnej dacie, gdyż ewoluowałye on z poprzednich modeli, nabierając coraz większych prędkości oraz zyskując po drodze właściwość soniczną. To jednak nie ta właściwość była tu jednak kluczowa, lecz kształt i ruch główki. Pracuje ona w trzech zakresach (oscylacja-rotacja-pulsacja). Do flagowych modeli zaliczamy Oral-B Genius X, który był pierwszą szczoteczką elektryczną, w której wykorzystano sztuczną inteligencję.

· Szczoteczki magnetyczne

Szczoteczki magnetyczne swoją premierę miały w 2020 roku. Jest to absolutna nowość technologiczna. Ich wyjątkowość opiera się przede wszystkim o unikalną konstrukcję liniowego napędu magnetycznego. W ten sposób energia wykorzystywana jest optymalnie- jest on bezpośrednio połączony z główką, wywołując jej mikrowibracje. Szczoteczka posiada sporo uatrakcyjnień technologicznych. Wśród nich należałoby wymienić, w pierwszej kolejności inteligentny czujnik nacisku, błyskawicznie ładowanie dzięki ładowaniu magnetycznemu (3h) czy kolorowy wyświetlacz, z którego możemy czerpać wiele kluczowych informacji. Nowoczesny, liniowy napęd współpracuje z okrągłą główką o niespotykanym wcześniej profilu. Skuteczność szczoteczki magnetycznej dystansuje wszystko, co powstało do tej pory.

Szczoteczka magnetyczna - dlaczego jest najlepsza?

Szczoteczka magnetyczna to najnowsza i niespotykana dotąd, unikalna konstrukcja, która swoją innowacyjnością kładzie na łopatki wszystko, co było znane do tej pory. Serię Oral-B iO wieńczy najwyższy model iO9, posiadający pełny zakres cech, które sprawią, że przy odrobinie dobrej woli, regularności i współpracy ze strony użytkownika zdrowy i biały uśmiech będzie łatwiejszy do osiągnięcia niż kiedykolwiek wcześniej.

Badania kliniczne potwierdzają, że szczoteczka Oral-B iO w porównaniu do szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean SMART4 usuwa zdecydowanie więcej płytki bakteryjnej, także z trudnodostępnych miejsc (Goyal CR, et al., Am J Dent 2021;34:54-60").

Oto szczegółowe cechy Oral-B iO9:

· główka

Okrągła główka, która obejmuje ząb z każdej strony. Z łatwością dociera do najtrudniej dostępnych miejsc.

· ruchy główki

Główka porusza się ruchem oscylacyjno-rotacyjnym, do którego dochodzą mikrowibracje pochodzące bezpośrednio z napędu magnetycznego. Dzięki temu czyszczenie zębów jest jeszcze bardziej skuteczne!

· tryby pracy

Oral-B iO 9 posiada aż siedem trybów czyszczenia: codzienny, intensywny, delikatny, bardzo delikatny, wybielający, pielęgnacja dziąseł, pielęgnacja języka.

· technika mycia

Brak konieczności stosowania jakiejkolwiek techniki mycia. Użytkownik jedynie przekłada główkę szczoteczki z jednego miejsca w kolejne, pilnując czasu oraz dbając o odpowiedni nacisk.

· Inteligentny czujnik nacisku

W dbaniu o odpowiedni nacisk pomoże nam pierwszy w historii, nowoczesny, inteligentny czujnik nacisku. Wskazuje on nie tylko zbyt mocny nacisk, ale również ten zbyt słaby. Dzięki temu możemy szczotkować zęby z naciskiem, który zadba o najlepsze efekty, stan naszego szkliwa oraz dziąseł.

· design

Oral-B iO9 wygląda minimalistycznie i nowocześnie. Występuje w eleganckim, czarnym kolorze, który wbrew pozorom jest naprawdę łatwy do utrzymania w czystości.

· ładowanie i czas pracy

Tylko trzy godziny do pełnego naładowania. Aż dwa tygodnie pracy szczoteczki na pełnym naładowaniu.

· aplikacja

Intuicyjna, prosta w użyciu aplikacja wskaże postępy szczotkowania, pokazując na ekranie nasze zęby oraz podpowie, o które rejony powinniśmy zadbać.

· dostępny rodzaj główek

Tylko dwa rodzaje główek: Ultimate Clean i Gentle Care. Pierwsza przeznaczona jest do codziennego użycia, natomiast druga będzie idealna dla osób z problemami z dziąsłami, wrażliwymi zębami lub posiadaczy aparatów ortodontycznych.

· wyświetlacz

Czytelny wyświetlacz OLED, na którym wyświetla się m.in.: upływający czas, wybrany tryb, poziom naładowania baterii a nawet komunikaty witające się z nami i buźki pokazujące, czy nasze szczotkowanie przebiegło prawidłowo.