Szamani w mundurach, czyli jak wygrać wojnę telekinezą i grupowym seksem

Co zrobią wojskowi, aby zdobyć przewagę nad przeciwnikiem? Historia superżołnierzy z "First Earth Battalion" pokazuje, że uwierzą w każdą bzdurę. Na przykład w to, że można przenikać przez ściany, a uzbrojonego przeciwnika da się pokonać siłą umysłu. Amerykańska armia potraktowała to zupełnie serio.

Serial "Stranger Things" nawiązuje do eksperymentów z telekinezą, faktycznie prowadzonych przez wojsko