Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Content marketing + 2 videosocial media Informacja prasowa Dzisiaj, 28-06-2021 14:42 Informacja prasowa Szał w internecie na wideo. Skutecznie wykorzystują to agencje content marketingowe. Ale nie tylko to... Jak wynika z najnowszego raportu portalu o marketingu Interaktywnie.com, z materiałów wideo w ramach prowadzonej strategii content marketingowej korzysta już 87 procent marketerów. Za ich popularnością przemawia skuteczność: 74 procent klientów przyznaje, że co najmniej raz w życiu kupiło produkt pod wpływem materiału wideo stworzonego przez firmę i opublikowanego w social mediach. Share Raport o content marketingu portalu Interaktywnie.com Źródło: materiały partnera Cały ebook w pdf można za darmo pobrać tutaj: https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/agencje-content-marketingowe-raport-2021-roku-ranking-trendow-zestawienie-porady-261263 Prawidłowo prowadzony content marketing bez wątpienia będzie przydatny w promowaniu każdego biznesu. Ale wiedza na temat tego sektora branży marketingowej, nie jest mocno rozpowszechniona - tylko 42 procent marketerów uważa, że skutecznie prowadzi działania związane z content marketingiem wideo - czytamy w raporcie Interaktywnie.com. 60 procent marketerów publikuje w mediach społecznościowych co najmniej jeden post każdego dnia. Content marketing opiera się nie tylko na publikowaniu treści na własnej stronie lub blogu. W ramach tego typu działań popularna jest również aktywność w mediach społecznościowych. Od dłuższego czasu ta forma cieszy się dużym zainteresowaniem marketerów, gdyż oprócz samego publikowania treści, pozwala na szybkie otrzymanie informacji zwrotnej od użytkowników. Do tego dochodzi silna pozycja mediów społecznościowych, która sprawia, że jest to skuteczne miejsce na zwrócenie uwagi użytkownika. Na początku tego roku, w skali globalnej, z Facebooka aktywnie korzystało ponad 2,7 mld użytkowników. Jaki content najlepiej sprawdzi się w poszczególnych serwisach społecznościowych? Facebook to najbardziej popularny i jednocześnie najbardziej wszechstronny portal społecznościowy na świecie. Można w nim przeprowadzić każdy rodzaj działań związanych z content marketingiem. Trzeba jednak pamiętać, że w ostatnim czasie popularność Facebooka zmniejsza się wśród ludzi młodych, którzy coraz częściej przenoszą swoją aktywności na Instagrama, Snapchata czy TikToka. Z tego względu aktywność marki na Facebooku warto uzupełnić również działaniem w innych social mediach. YouTube to natomiast król wideo. Rodzaj materiałów, ich długość oraz charakter będzie zależny od produktu lub usługi, który chcemy promować. Sklep internetowy z materiałami budowlanymi dobrze wypromuje wideo poradnikowe, natomiast witrynę sprzedającą bilety na wydarzenia kulturalne, wideo zawierające newsy z tej dziedziny. Instagram jest portalem społecznościowym opartym na publikowaniu grafik i wideo. Ten rodzaj publikacji sprawdzi się tutaj również w przypadku content marketingu. Z Instagrama korzysta już ponad 1,2 mld użytkowników. Większość użytkowników stanowią osoby z grup wiekowych 18-24 lat oraz 25-34 lata. Na LinkedIn sprawdzą się natomiast treści publikowane w formie infografik lub zajawek do artykułów. Istotnym elementem tego serwisu społecznościowego będzie postawienie na fachowe treści związane z konkretną branżą. W Snapchacie treści związane ze storytellingiem będą odpowiednie. Ze względu na dosyć młodą społeczność użytkowników tego serwisu społecznościowego, należy dostosować treść do odpowiedniej grupy docelowej. Wideo w mediach społecznościowych Zadaniem wideo w mediach społecznościowych, tak samo jak innych narzędzi content marketingowych, jest promowanie produktu lub marki. Materiały wideo nie powinny być jednak traktowane jak tradycyjne reklamy. Mogą one mieć humorystyczny charakter lub być przydatne dla użytkownika (poradnik). Sztuką jest bowiem połączenie tego typu elementów z promowaniem oraz budowaniem świadomości marki wśród klientów. Działania content marketingowe prowadzone poprzez materiał wideo będą z pewnością kosztowały więcej, niż ma to miejsce w przypadku materiałów tekstowych lub graficznych. Rekompensatą w związku z tym powinna być wyższa efektywność tych działań. Według Advist, 74 procent klientów przyznaje, że co najmniej raz w życiu kupiło produkt pod wpływem materiału wideo stworzonego przez firmę i opublikowanego w social mediach. Do tego 90 procent respondentów tego samego badania stwierdziło, że materiały wideo pomagają podjąć decyzję zakupową. Wśród innych zalet content marketingu wideo można wymienić lepszą identyfikację marki ze względu na fakt, że internauci lepiej pamiętają to, co obejrzeli od tego, co przeczytali. Z tego powodu tworząc taki materiał wideo, trzeba pamiętać, aby umieścić w nim elementy charakterystyczne dla marki takie jak logo, hasło reklamowe czy elementy kolorystyczne. Wymienić należy również viralowy charakter wideo marketingu. Dane Advist pokazują, że 90 procent użytkowników serwisów społecznościowych na urządzeniach mobilnych, dzieli się i udostępnia filmy. Cały ebook w pdf można za darmo pobrać tutaj: https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/agencje-content-marketingowe-raport-2021-roku-ranking-trendow-zestawienie-porady-261263 Informacja prasowa